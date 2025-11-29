https://1prime.ru/20251129/zelenskiy-865057708.html

"Быть ближе". СМИ узнали подробности о связях Зеленского с Ермаком

МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский часто проводил время в компании бывшего главы своего офиса Андрея Ермака, сообщает The Telegraph. "Андрей Ермак вряд ли мог быть еще ближе к украинскому президенту. Ночью они спали всего в нескольких шагах друг от друга в бункере под президентским дворцом, а утром тренировались бок о бок <…> Зеленский будет скучать по своему политическому амортизатору и 190-сантиметровому гиганту", — говорится в публикации.Комментируя скандал вокруг Ермака, издание замечает, что "топор наконец опустился", и Зеленский вскоре "выйдет из тени своего подозрительного и жаждущего власти помощника". Накануне Зеленский объявил, что Ермак подал заявление об отставке. Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне разразившегося на Украине коррупционного скандала в энергетическом секторе. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что это часть расследования. Позднее агентство Укринформ, ссылаясь на НАБУ, сообщило, что обвинения после обысков Ермаку никто не выдвигал.

