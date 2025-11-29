Во Франции заявили об операции Макрона по спасению Зеленского
Филиппо: европейские лидеры во главе с Макроном готовят операцию по спасению Зеленского
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует предоставить дополнительную поддержку Киеву в рамках усилий по спасению Владимира Зеленского после коррупционного скандала на Украине.
Политик также отметил, что лидеры Евросоюза участвуют в параллельной операции под названием "Саботировать мир".
Накануне Зеленский объявил, что глава его офиса Андрей Ермак подал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне разразившегося коррупционного скандала в сфере энергетики. НАБУ подтвердило факт обысков у Ермака, добавив, что следственные действия являются частью расследования. Позднее агентство Укринформ, со ссылкой на НАБУ, сообщило, что после обысков Ермаку обвинения предъявлены не были.
Коррупционный скандал на Украине
10 ноября НАБУ и САП начали крупномасштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетическом секторе. Обыски были проведены у бывшего министра энергетики Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группы и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, заполненными пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых упоминаются трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. Согласно данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке. Среди фигурантов дела оказался также бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинения семи членам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета руководил Минюстом, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку. Зеленский утверждает, что не был осведомлён о происходящем.