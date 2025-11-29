Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский заявил о намерении изменить план обороны Украины - 29.11.2025
https://1prime.ru/20251129/zelenskiy-865058435.html
Зеленский заявил о намерении изменить план обороны Украины
Зеленский заявил о намерении изменить план обороны Украины - 29.11.2025, ПРАЙМ
Зеленский заявил о намерении изменить план обороны Украины
Владимир Зеленский после доклада министра обороны Дениса Шмыгаля заявил о необходимости изменить план обороны Украины, соответствующий пост он опубликовал в... | 29.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский после доклада министра обороны Дениса Шмыгаля заявил о необходимости изменить план обороны Украины, соответствующий пост он опубликовал в Telegram."Пора менять базовые документы по обороне Украины, в частности план обороны нашего государства", — написал он. Зеленский также сообщил, что поручил Шмыгалю разработать "детальные предложения по новому плану и представить их кабинету министров на утверждение". Однако конкретные изменения пока не озвучены. В октябре Зеленский одобрил законопроект, увеличивающий оборонные расходы на текущий год на 325 миллиардов гривен (7,78 миллиарда долларов), как следует из данных на сайте парламента Украины. Ранее украинский депутат Ярослав Железняк сообщил, что Рада поддержала это увеличение, в том числе за счет доходов от замороженных российских активов. В последние годы Украина формирует бюджеты с рекордным дефицитом, рассчитывая на западную помощь для его покрытия. В 2024 году дефицит бюджета составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год также утвержден с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов и он уже неоднократно корректировался в сторону увеличения военных расходов. Проект бюджета на 2026 год включает расходы примерно в 116 миллиардов долларов и доходы порядка 68,6 миллиарда долларов, что приводит к дефициту 18,4% ВВП страны. Планируется, что "дыру" в бюджете будут закрывать за счет внешнего финансирования. Однако, как заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, стране требуется ещё 16 миллиардов евро. Тем временем на Западе выделение новых пакетов помощи сопровождается длительными дискуссиями и международные партнёры всё чаще настаивают на том, что Украине нужно активнее искать источники для самофинансирования.
23:31 29.11.2025
 
Зеленский заявил о намерении изменить план обороны Украины

Зеленский после доклада Шмыгаля заявил об изменении плана обороны Украины

МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский после доклада министра обороны Дениса Шмыгаля заявил о необходимости изменить план обороны Украины, соответствующий пост он опубликовал в Telegram.
"Пора менять базовые документы по обороне Украины, в частности план обороны нашего государства", — написал он.
Зеленский также сообщил, что поручил Шмыгалю разработать "детальные предложения по новому плану и представить их кабинету министров на утверждение".
Однако конкретные изменения пока не озвучены.
В октябре Зеленский одобрил законопроект, увеличивающий оборонные расходы на текущий год на 325 миллиардов гривен (7,78 миллиарда долларов), как следует из данных на сайте парламента Украины.
Ранее украинский депутат Ярослав Железняк сообщил, что Рада поддержала это увеличение, в том числе за счет доходов от замороженных российских активов.
В последние годы Украина формирует бюджеты с рекордным дефицитом, рассчитывая на западную помощь для его покрытия. В 2024 году дефицит бюджета составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год также утвержден с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов и он уже неоднократно корректировался в сторону увеличения военных расходов.
Проект бюджета на 2026 год включает расходы примерно в 116 миллиардов долларов и доходы порядка 68,6 миллиарда долларов, что приводит к дефициту 18,4% ВВП страны. Планируется, что "дыру" в бюджете будут закрывать за счет внешнего финансирования. Однако, как заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, стране требуется ещё 16 миллиардов евро. Тем временем на Западе выделение новых пакетов помощи сопровождается длительными дискуссиями и международные партнёры всё чаще настаивают на том, что Украине нужно активнее искать источники для самофинансирования.
