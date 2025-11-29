https://1prime.ru/20251129/zhitelnitsa-865041425.html

Жительница Суджи рассказала о мародерстве со стороны ВСУ в Курской области

КУРСК, 29 ноя — ПРАЙМ. Жительница Суджи Елена в период нахождения ВСУ в Курской области столкнулась с насилием и мародерством со стороны украинских войск, рассказала она РИА Новости. "Это было рано утром. Они (украинские военные) заехали на четырех БТР. Создали дымовую завесу прям под окнами, чтобы люди выходили. И сразу начали расстреливать окна, двери, где люди не открывали", – вспоминает Елена. По словам женщины, на следующий день бойцы ВСУ начали её пытать, требуя отдать ключи от машины мужа. "Ключи от машины требовали. Я им объясняю, что муж выехал, повез внуков провожать, муж не вернулся, у меня ключей нет. Они начали над головой прямо стрелять. Окна повылетали все", – поделилась Елена. ВСУ также обожгли руки женщине после отказа отдавать ключи от машины. "Потом они включили газовую горелку, вот эти баллончики. Руки обожгли", – рассказала она. Елена отметила, что на следующий день приехали другие украинские военные и забрали машину. "На следующий день приехали другие солдаты. Восемь человек с автоматами. Зацепили машину и утащили ее", – добавила жительница. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

