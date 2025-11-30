Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Яркость межзвездного объекта 3I/ATLAS резко упала на подходе к Земле - 30.11.2025
Яркость межзвездного объекта 3I/ATLAS резко упала на подходе к Земле
Яркость межзвездного объекта 3I/ATLAS резко упала на подходе к Земле - 30.11.2025, ПРАЙМ
Яркость межзвездного объекта 3I/ATLAS резко упала на подходе к Земле
По мере приближения к Земле, яркость межзвездного объекта 3I/ATLAS заметно снизилась, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических... | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T05:00+0300
2025-11-30T05:00+0300
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. По мере приближения к Земле, яркость межзвездного объекта 3I/ATLAS заметно снизилась, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН в Telegram-канале."Довольно заметно, более чем на треть, уменьшилась за последние несколько дней яркость объекта 3I/ATLAS при его наблюдении с Земли несмотря на то, что небесное тело продолжает быстро сближаться с планетой. Звездная величина (основная характеристика яркости небесных тел), составлявшая еще в начале недели 10.1, выросла, исходя из последних наблюдений, до 10.6, что означает, что яркость тела сейчас составляет около 63 % от той, что была 6 дней назад", — сообщается в канале.Комета 3I/ATLAS все еще остается одной из самых ярких среди видимых с Земли. Лаборатория упомянула, что NASA может направить самые мощные телескопы для исследования этого редкого межзвездного гостя."Несмотря на снижение яркости, 3I/ATLAS продолжает занимать довольно высокое, 4-е место по яркости, среди почти 100 комет, находящихся в данный момент на земном небе и доступных для наблюдения. &lt;…&gt; Одной из основных интриг в данный момент является то, решится ли НАСА повернуть к 3I/ATLAS два своих самых мощных инструмента, телескопы Hubble и James Webb", — добавили ученые.Объект был зарегистрирован 1 июля и позже был идентифицирован как комета из другой звездной системы. Диаметр ее комы (облака из пыли и газа, окружающего ядро кометы) составляет около 24 километров. Компьютерные модели определили ее возраст в более 7,5 миллиарда лет, что на три миллиарда больше возраста Солнца, возможно, делая ее старейшей из всех наблюдаемых комет.В августе астрофизик из Гарварда Ави Леб сообщил, что 3I/ATLAS излучает свет, схожий с автомобильными фарами, хотя источник этого свечения еще не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственного происхождения с мощным источником энергии, излучающим свет на огромные расстояния. Месяц спустя учёный заметил, что объект претерпел "аномальные изменения", начав изменять цвет.
Новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860931094_93:0:625:399_1920x0_80_0_0_ceb6285842319ef91a509bc779e226e7.jpg
05:00 30.11.2025
 
Яркость межзвездного объекта 3I/ATLAS резко упала на подходе к Земле

Объект 3I/ATLAS заметно потускнел перед встречей с Землей

МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. По мере приближения к Земле, яркость межзвездного объекта 3I/ATLAS заметно снизилась, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН в Telegram-канале.
"Довольно заметно, более чем на треть, уменьшилась за последние несколько дней яркость объекта 3I/ATLAS при его наблюдении с Земли несмотря на то, что небесное тело продолжает быстро сближаться с планетой. Звездная величина (основная характеристика яркости небесных тел), составлявшая еще в начале недели 10.1, выросла, исходя из последних наблюдений, до 10.6, что означает, что яркость тела сейчас составляет около 63 % от той, что была 6 дней назад", — сообщается в канале.
Комета 3I/ATLAS все еще остается одной из самых ярких среди видимых с Земли. Лаборатория упомянула, что NASA может направить самые мощные телескопы для исследования этого редкого межзвездного гостя.
"Несмотря на снижение яркости, 3I/ATLAS продолжает занимать довольно высокое, 4-е место по яркости, среди почти 100 комет, находящихся в данный момент на земном небе и доступных для наблюдения. <…> Одной из основных интриг в данный момент является то, решится ли НАСА повернуть к 3I/ATLAS два своих самых мощных инструмента, телескопы Hubble и James Webb", — добавили ученые.
Объект был зарегистрирован 1 июля и позже был идентифицирован как комета из другой звездной системы. Диаметр ее комы (облака из пыли и газа, окружающего ядро кометы) составляет около 24 километров. Компьютерные модели определили ее возраст в более 7,5 миллиарда лет, что на три миллиарда больше возраста Солнца, возможно, делая ее старейшей из всех наблюдаемых комет.
В августе астрофизик из Гарварда Ави Леб сообщил, что 3I/ATLAS излучает свет, схожий с автомобильными фарами, хотя источник этого свечения еще не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственного происхождения с мощным источником энергии, излучающим свет на огромные расстояния. Месяц спустя учёный заметил, что объект претерпел "аномальные изменения", начав изменять цвет.
