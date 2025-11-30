https://1prime.ru/20251130/3iatlas-865060896.html

Яркость межзвездного объекта 3I/ATLAS резко упала на подходе к Земле

Яркость межзвездного объекта 3I/ATLAS резко упала на подходе к Земле - 30.11.2025, ПРАЙМ

Яркость межзвездного объекта 3I/ATLAS резко упала на подходе к Земле

По мере приближения к Земле, яркость межзвездного объекта 3I/ATLAS заметно снизилась, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических... | 30.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-30T05:00+0300

2025-11-30T05:00+0300

2025-11-30T05:00+0300

наса

технологии

ран

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860931094_5:0:714:399_1920x0_80_0_0_bdc07a3c00b5f81e092a35675b45fba4.jpg

МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. По мере приближения к Земле, яркость межзвездного объекта 3I/ATLAS заметно снизилась, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН в Telegram-канале."Довольно заметно, более чем на треть, уменьшилась за последние несколько дней яркость объекта 3I/ATLAS при его наблюдении с Земли несмотря на то, что небесное тело продолжает быстро сближаться с планетой. Звездная величина (основная характеристика яркости небесных тел), составлявшая еще в начале недели 10.1, выросла, исходя из последних наблюдений, до 10.6, что означает, что яркость тела сейчас составляет около 63 % от той, что была 6 дней назад", — сообщается в канале.Комета 3I/ATLAS все еще остается одной из самых ярких среди видимых с Земли. Лаборатория упомянула, что NASA может направить самые мощные телескопы для исследования этого редкого межзвездного гостя."Несмотря на снижение яркости, 3I/ATLAS продолжает занимать довольно высокое, 4-е место по яркости, среди почти 100 комет, находящихся в данный момент на земном небе и доступных для наблюдения. <…> Одной из основных интриг в данный момент является то, решится ли НАСА повернуть к 3I/ATLAS два своих самых мощных инструмента, телескопы Hubble и James Webb", — добавили ученые.Объект был зарегистрирован 1 июля и позже был идентифицирован как комета из другой звездной системы. Диаметр ее комы (облака из пыли и газа, окружающего ядро кометы) составляет около 24 километров. Компьютерные модели определили ее возраст в более 7,5 миллиарда лет, что на три миллиарда больше возраста Солнца, возможно, делая ее старейшей из всех наблюдаемых комет.В августе астрофизик из Гарварда Ави Леб сообщил, что 3I/ATLAS излучает свет, схожий с автомобильными фарами, хотя источник этого свечения еще не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственного происхождения с мощным источником энергии, излучающим свет на огромные расстояния. Месяц спустя учёный заметил, что объект претерпел "аномальные изменения", начав изменять цвет.

https://1prime.ru/20251126/korabl-864971672.html

https://1prime.ru/20251116/kosmos-864573092.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

наса, технологии, ран