Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Франции заявил о сроках принятия ЕС решения по российским активам - 30.11.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Франции заявил о сроках принятия ЕС решения по российским активам
2025-11-30T06:38+0300
2025-11-30T06:38+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863089194_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_ed4157d91704bc5f395ddfdb5a923f5d.jpg
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Вероятность принятия решения о конфискации замороженных российских активов существует, и оно может быть озвучено на саммите ЕС в Брюсселе 18 декабря, заявил французский министр европейских и иностранных дел Жан-Ноэль Барро газете La Tribune Dimanche."Любые решения, подпадающие под действие европейского законодательства, не могут быть приняты без нашего участия. Это касается &lt;…&gt; замороженных российских активов в Европе. &lt;…&gt; Все это станет предметом обсуждений в ближайшие дни, которые, как мы надеемся, приведут к принятию решения на Европейском совете 18 декабря", — сообщил он.Ситуация с активамиПосле начала специальной операции ЕС и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. В Евросоюзе сосредоточено более 200 миллиардов евро, основная часть которых находится на счетах системы Euroclear в Бельгии. Брюссель, заявивший о готовности поддерживать Киев сколько потребуется, столкнулся с нехваткой ресурсов, и отдельные страны блока не хотят финансировать это из своих бюджетов. На этом фоне Еврокомиссия стремится к согласию Бельгии на использование замороженных активов.Речь идет о сумме в 140 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита, который предполагается вернуть Украине после завершения конфликта, если Москва обеспечит материальную компенсацию.Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер не раз подчеркивал необходимость конкретных и надежных гарантий от европейских стран для реализации предложений Еврокомиссии. Издание Welt am Sonntag ранее сообщало, что с января по июль ЕС перечислил киевскому правительству 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.В ответ Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из "недружественных" стран и их доходы помещаются на специальные "С" счета, и их вывод возможен лишь с разрешения особой правительственной комиссии.
06:38 30.11.2025
 
Глава МИД Франции заявил о сроках принятия ЕС решения по российским активам

Барро: окончательное решение о российских активах может быть принято 18 декабря в Брюсселе

© РИА Новости . Владимир Сергеев
Флаги России и ЕС
Флаги России и ЕС. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Вероятность принятия решения о конфискации замороженных российских активов существует, и оно может быть озвучено на саммите ЕС в Брюсселе 18 декабря, заявил французский министр европейских и иностранных дел Жан-Ноэль Барро газете La Tribune Dimanche.
"Любые решения, подпадающие под действие европейского законодательства, не могут быть приняты без нашего участия. Это касается <…> замороженных российских активов в Европе. <…> Все это станет предметом обсуждений в ближайшие дни, которые, как мы надеемся, приведут к принятию решения на Европейском совете 18 декабря", — сообщил он.
