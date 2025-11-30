https://1prime.ru/20251130/analitiki-865062507.html

Аналитики рассказали о росте числа ликвидаций магазинов косметики в России

2025-11-30T07:16+0300

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Количество ликвидаций магазинов косметики в России второй год подряд превышает количество новых регистраций, что обусловлено в том числе развитием онлайн-торговли, консолидацией рынка под крупными игроками, рассказали РИА Новости аналитики "Контур.Фокус". Так, согласно данным, предоставленным аналитиками, в целом по России число регистраций новых бизнесов торгующих косметикой, парфюмерией и товарами личной гигиены второй год ниже, чем число ликвидаций таких компаний. В 2025 году до 1 ноября в этой сфере было зарегистрировано 2422 новых компании, а ликвидировано - 2966, за 2024 год - 3118 и 3513 компании соответственно, а в 2023 году- 3719 и 3400 компаний, соответственно. "В большинстве регионов три года подряд количество ликвидаций такого бизнеса превышало количество регистраций. Тренд можно объяснить развитием онлайн-торговли, консолидацией рынка под крупными игроками, а также ростом затрат на логистику и закупку продукции, в том числе импортной", - прокомментировала аналитик "Контур.Фокуса" Вероника Скороходова. В частности, в Москве в 2025 году было зарегистрировано 137 компаний против 267 ликвидированных, в Санкт-Петербурге - 55 и 72 соответственно, Свердловской области - 56 и 66 соответственно, Приморском крае - 52 и 66 соответственно, Хабаровском крае - 17 и 35 соответственно. Скороходова добавила, что как во всей России, так и в отдельных регионах, снижается количество магазинов косметики. Всего в России на 1 ноября 2025 года их было 22 892 штуки, на начало 2024 года - 23 811 штуки, а на начало 2022 года - 24 226 штук. При этом больше всего зарегистрировано в Москве и области (2 862 магазина), Санкт-Петербурге и области (838 ) и в Свердловской области (584). Однако, как отметила Скороходова, при сокращении количества организаций выручка отрасли стабильно растет. Так, в целом по России выручка в 2024 году составила 395,5 миллиарда рублей против 319,1 миллиарда в 2023 году и 282,5 миллиарда в 2022 году. Самый большой объем выручки пришелся на Свердловскую область - 157,3 миллиарда рублей (+65% за год), Москву - 156 миллиардов (+6%) и Санкт-Петербург - 41,8 миллиарда (7%).

