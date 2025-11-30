https://1prime.ru/20251130/belgiya-865074014.html

Бельгия назвала условия для передачи Украине активов России, пишут СМИ

МОСКВА, 30 ноября — ПРАЙМ. Бельгия рассматривает возможность использования замороженных российских активов для предоставления кредитов Украине, но выдвигает три ключевых условия, сообщает немецкая газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на письмо премьер-министра Бельгии Барта де Вевера."Он требует выполнения трех условий. Во-первых, он настаивает, чтобы страны ЕС предоставили по кредиту "юридически обязывающие, безусловные, безотзывные, предоставляемые по требованию" гарантии. <…> Во-вторых, де Вевер хочет, чтобы все риски, связанные с процедурами урегулирования споров, были разделены партнерами по ЕС", — говорится в публикации.Третье условие, по данным издания, предполагает участие в программе всех членов ЕС, располагающих российскими государственными активами.По информации Suddeutsche Zeitung, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила готовность выполнить эти условия, однако бельгийский премьер требует подтверждения и поддержки от других стран-участниц Евросоюза. Ожидается, что необходимые гарантии будут получены к декабрю.Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью газете Pais признала обоснованными опасения Бельгии по поводу использования замороженных российских активов.В пятницу премьер-министр Бельгии Барт де Вевер направил Еврокомиссии письмо, в котором предупредил, что поспешная реализация плана по использованию российских активов может подорвать шансы на мирное урегулирование. Ранее он неоднократно подчеркивал необходимость получения конкретных и надежных гарантий от членов ЕС, если они намерены выделить Киеву кредит из суверенных средств другой страны.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что возможная конфискация российских резервов приведет к резкому снижению уровня доверия к еврозоне и будет расценена как воровство чужой собственности.

