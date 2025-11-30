https://1prime.ru/20251130/chp-865077103.html
Танкер турецкой фирмы дал течь у берегов Сенегала, пишут СМИ
Танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала, и власти страны пытаются предотвратить разлив углеводородов, сообщает портал Senenews. | 30.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Танкер турецкой фирмы Beşiktaş Denizcilik дал течь у берегов Сенегала, и власти страны пытаются предотвратить разлив углеводородов, сообщает портал Senenews. "Танкер не смог причалить к порту Сенегала… существует риск загрязнения, в машинное отделение прибывает вода", - пишет портал. По его данным, танкер Mersin, предположительно, подвергся нападению в сенегальских водах. Отмечается, что власти предпринимают меры, чтобы предотвратить экологическую катастрофу, в том числе через развертывание плавучего ограждения вокруг судна. Они планируют удалить около полумиллиона баррелей углеводородов, которые перевозит танкер.
