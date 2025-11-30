Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ФАО ООН оценили продовольственную ситуацию в России - 30.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251130/defitsit-865063707.html
В ФАО ООН оценили продовольственную ситуацию в России
В ФАО ООН оценили продовольственную ситуацию в России - 30.11.2025, ПРАЙМ
В ФАО ООН оценили продовольственную ситуацию в России
Дефицит основных товарных позиций не грозит России, судя по продовольственной ситуации в стране, заявил в интервью РИА Новости директор отделения... | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T09:26+0300
2025-11-30T09:26+0300
россия
мировая экономика
сша
рф
оон
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/76405/41/764054198_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_e577330337b82b4a87f321279bea79fd.jpg
МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. Дефицит основных товарных позиций не грозит России, судя по продовольственной ситуации в стране, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков. "Судя по ситуации на продовольственных прилавках в последние годы, россиянам не грозит дефицит основных товарных позиций. Так, недобор картофеля в России в прошлом году был вполне успешно решен за счёт импорта, а в текущем году из-за более благоприятных погодных условий и увеличения посевных площадей этот спад был преодолён", - сказал Кобяков. Он отметил, что средний уровень голода в России не превышает статистической погрешности. "По данным Роспотребнадзора, голод продолжает снижаться и последние годы составляет 1,4%. Этот голод носит социальный характер, затрагивая социально незащищенные слои населения - одиноких пожилых людей, больных, жителей моногородов, неполные многодетные семьи", - отметил Кобяков. По его словам, такая картина характерна для многих развитых стран, в том числе США. "Например, в США, население которых превышает 300 миллионов людей, в зоне голода находятся порядка 5 миллионов человек", - добавил Кобяков.
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76405/41/764054198_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_3439860be0bc2e8bed17d4226cfe1ddc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, сша, рф, оон, роспотребнадзор
РОССИЯ, Мировая экономика, США, РФ, ООН, Роспотребнадзор
09:26 30.11.2025
 
В ФАО ООН оценили продовольственную ситуацию в России

ФАО ООН: дефицит основных товарных позиций не грозит России

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКартофель
Картофель - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
Картофель. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. Дефицит основных товарных позиций не грозит России, судя по продовольственной ситуации в стране, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков.
"Судя по ситуации на продовольственных прилавках в последние годы, россиянам не грозит дефицит основных товарных позиций. Так, недобор картофеля в России в прошлом году был вполне успешно решен за счёт импорта, а в текущем году из-за более благоприятных погодных условий и увеличения посевных площадей этот спад был преодолён", - сказал Кобяков.
Он отметил, что средний уровень голода в России не превышает статистической погрешности.
"По данным Роспотребнадзора, голод продолжает снижаться и последние годы составляет 1,4%. Этот голод носит социальный характер, затрагивая социально незащищенные слои населения - одиноких пожилых людей, больных, жителей моногородов, неполные многодетные семьи", - отметил Кобяков.
По его словам, такая картина характерна для многих развитых стран, в том числе США.
"Например, в США, население которых превышает 300 миллионов людей, в зоне голода находятся порядка 5 миллионов человек", - добавил Кобяков.
 
РОССИЯМировая экономикаСШАРФООНРоспотребнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала