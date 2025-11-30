https://1prime.ru/20251130/defitsit-865063707.html
В ФАО ООН оценили продовольственную ситуацию в России
МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. Дефицит основных товарных позиций не грозит России, судя по продовольственной ситуации в стране, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков. "Судя по ситуации на продовольственных прилавках в последние годы, россиянам не грозит дефицит основных товарных позиций. Так, недобор картофеля в России в прошлом году был вполне успешно решен за счёт импорта, а в текущем году из-за более благоприятных погодных условий и увеличения посевных площадей этот спад был преодолён", - сказал Кобяков. Он отметил, что средний уровень голода в России не превышает статистической погрешности. "По данным Роспотребнадзора, голод продолжает снижаться и последние годы составляет 1,4%. Этот голод носит социальный характер, затрагивая социально незащищенные слои населения - одиноких пожилых людей, больных, жителей моногородов, неполные многодетные семьи", - отметил Кобяков. По его словам, такая картина характерна для многих развитых стран, в том числе США. "Например, в США, население которых превышает 300 миллионов людей, в зоне голода находятся порядка 5 миллионов человек", - добавил Кобяков.
