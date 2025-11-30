https://1prime.ru/20251130/defitsit-865063707.html

В ФАО ООН оценили продовольственную ситуацию в России

В ФАО ООН оценили продовольственную ситуацию в России - 30.11.2025, ПРАЙМ

В ФАО ООН оценили продовольственную ситуацию в России

Дефицит основных товарных позиций не грозит России, судя по продовольственной ситуации в стране, заявил в интервью РИА Новости директор отделения... | 30.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-30T09:26+0300

2025-11-30T09:26+0300

2025-11-30T09:26+0300

россия

мировая экономика

сша

рф

оон

роспотребнадзор

https://cdnn.1prime.ru/img/76405/41/764054198_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_e577330337b82b4a87f321279bea79fd.jpg

МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. Дефицит основных товарных позиций не грозит России, судя по продовольственной ситуации в стране, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков. "Судя по ситуации на продовольственных прилавках в последние годы, россиянам не грозит дефицит основных товарных позиций. Так, недобор картофеля в России в прошлом году был вполне успешно решен за счёт импорта, а в текущем году из-за более благоприятных погодных условий и увеличения посевных площадей этот спад был преодолён", - сказал Кобяков. Он отметил, что средний уровень голода в России не превышает статистической погрешности. "По данным Роспотребнадзора, голод продолжает снижаться и последние годы составляет 1,4%. Этот голод носит социальный характер, затрагивая социально незащищенные слои населения - одиноких пожилых людей, больных, жителей моногородов, неполные многодетные семьи", - отметил Кобяков. По его словам, такая картина характерна для многих развитых стран, в том числе США. "Например, в США, население которых превышает 300 миллионов людей, в зоне голода находятся порядка 5 миллионов человек", - добавил Кобяков.

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сша, рф, оон, роспотребнадзор