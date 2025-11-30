Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОПЕК+ поручил разработать план для достижения целей Хартии сотрудничества
финансы
опек
мировая экономика
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. ОПЕК+ поручил Секретариату ОПЕК проработать план для достижения целей Хартии сотрудничества и представить его на следующей встрече всех глав делегаций, которая пройдет 7 июня 2026 года, сообщается в коммюнике по итогам заседания в воскресенье. "Подтвердил рамки Хартии сотрудничества, подписанной 2 июля 2019 года, и попросил Секретариат ОПЕК разработать план и преобразовать его в программы для достижения всех целей соглашения, как это было первоначально предусмотрено, и представить его 41-й министерской встрече ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК", - говорится в сообщении. Ранее ОПЕК сообщил, что следующая встреча всех глав делегаций ОПЕК+ пройдет 7 июня 2026 года.
финансы, опек, мировая экономика
Финансы, ОПЕК, Мировая экономика
18:34 30.11.2025
 
ОПЕК+ поручил разработать план для достижения целей Хартии сотрудничества

ОПЕК+ поручил Секретариату ОПЕК проработать план по достижению целей Хартии сотрудничества

© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Здание ОПЕК в Вене
Здание ОПЕК в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. ОПЕК+ поручил Секретариату ОПЕК проработать план для достижения целей Хартии сотрудничества и представить его на следующей встрече всех глав делегаций, которая пройдет 7 июня 2026 года, сообщается в коммюнике по итогам заседания в воскресенье.
"Подтвердил рамки Хартии сотрудничества, подписанной 2 июля 2019 года, и попросил Секретариат ОПЕК разработать план и преобразовать его в программы для достижения всех целей соглашения, как это было первоначально предусмотрено, и представить его 41-й министерской встрече ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК", - говорится в сообщении.
Ранее ОПЕК сообщил, что следующая встреча всех глав делегаций ОПЕК+ пройдет 7 июня 2026 года.
