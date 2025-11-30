https://1prime.ru/20251130/ekonomika-865071740.html

ОПЕК+ поручил разработать план для достижения целей Хартии сотрудничества

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. ОПЕК+ поручил Секретариату ОПЕК проработать план для достижения целей Хартии сотрудничества и представить его на следующей встрече всех глав делегаций, которая пройдет 7 июня 2026 года, сообщается в коммюнике по итогам заседания в воскресенье. "Подтвердил рамки Хартии сотрудничества, подписанной 2 июля 2019 года, и попросил Секретариат ОПЕК разработать план и преобразовать его в программы для достижения всех целей соглашения, как это было первоначально предусмотрено, и представить его 41-й министерской встрече ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК", - говорится в сообщении. Ранее ОПЕК сообщил, что следующая встреча всех глав делегаций ОПЕК+ пройдет 7 июня 2026 года.

финансы, опек, мировая экономика