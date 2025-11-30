https://1prime.ru/20251130/ekonomika-865073843.html

В Молдавии намерены приватизировать госимущество, заявил депутат Односталко

КИШИНЕВ, 30 ноя - ПРАЙМ. Власти Молдавии намерены повысить налоги и приватизировать госимущество, выполняя обязательства, взятые перед западными партнёрами в рамках крупных кредитов, заявил депутат от оппозиционной в стране Партии социалистов Владимир Односталко. "Власть не действует в национальных интересах. Для власти важно в первую очередь исполнение обязательств, которые она взяла под сумасшедшие размеры кредитов, что будут выплачиваться нами, гражданами Молдовы. Эти обязательства касаются приватизации, продажи госсобственности (мы видим, какая ситуация с портом Джурджулешты), они касаются увеличения налогов, в частности, налога на недвижимость. Со следующего года в Молдове этот налог увеличится в три раза. Потому что меняется формула расчёта этого налога. Повышение коснётся каждого. В три раза подорожает право владения домом, квартирой или помещениями", - сообщил в своём Telegram-канале Односталко. По его словам, дороговизна жизни — это цена, которую люди платят за некомпетентность правительства. "Власть выполняет обещания, данные перед западными партнёрами, но не выполняет обещания, которые она давала гражданам и бизнесу Молдовы", — добавил он. Джурджулешты – порт, расположенный в 134 километрах от Черного моря на берегах рек Прут и Дунай. В середине апреля Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в координации с правительством Молдавии запустил процесс продажи оператора порта Джурджулешты. Правительственный совет по экспертизе инвестиций, имеющих значение для государственной безопасности, 11 июля одобрил заявку румынской Администрации морских портов из Констанцы на предварительное одобрение инвестиций в порт Джурджулешты. Эта заявка предусматривает приобретение 100% уставного капитала Danube Logistics - частной компании, 100% которой принадлежит ЕБРР. Восьмого ноября румынский министр транспорта Чиприан Щербан заявил, что Молдавия согласилась на предложение Румынии о приобретении Джурджулештского международного порта. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса, особо пострадала область сельского хозяйства. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.

