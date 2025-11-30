Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Молдавии намерены приватизировать госимущество, заявил депутат Односталко - 30.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251130/ekonomika-865073843.html
В Молдавии намерены приватизировать госимущество, заявил депутат Односталко
В Молдавии намерены приватизировать госимущество, заявил депутат Односталко - 30.11.2025, ПРАЙМ
В Молдавии намерены приватизировать госимущество, заявил депутат Односталко
Власти Молдавии намерены повысить налоги и приватизировать госимущество, выполняя обязательства, взятые перед западными партнёрами в рамках крупных кредитов,... | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T19:37+0300
2025-11-30T19:37+0300
финансы
банки
молдавия
черное море
румыния
ебрр
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/05/863176875_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8e0465ae387238170e58f74b4251650f.jpg
КИШИНЕВ, 30 ноя - ПРАЙМ. Власти Молдавии намерены повысить налоги и приватизировать госимущество, выполняя обязательства, взятые перед западными партнёрами в рамках крупных кредитов, заявил депутат от оппозиционной в стране Партии социалистов Владимир Односталко. "Власть не действует в национальных интересах. Для власти важно в первую очередь исполнение обязательств, которые она взяла под сумасшедшие размеры кредитов, что будут выплачиваться нами, гражданами Молдовы. Эти обязательства касаются приватизации, продажи госсобственности (мы видим, какая ситуация с портом Джурджулешты), они касаются увеличения налогов, в частности, налога на недвижимость. Со следующего года в Молдове этот налог увеличится в три раза. Потому что меняется формула расчёта этого налога. Повышение коснётся каждого. В три раза подорожает право владения домом, квартирой или помещениями", - сообщил в своём Telegram-канале Односталко. По его словам, дороговизна жизни — это цена, которую люди платят за некомпетентность правительства. "Власть выполняет обещания, данные перед западными партнёрами, но не выполняет обещания, которые она давала гражданам и бизнесу Молдовы", — добавил он. Джурджулешты – порт, расположенный в 134 километрах от Черного моря на берегах рек Прут и Дунай. В середине апреля Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в координации с правительством Молдавии запустил процесс продажи оператора порта Джурджулешты. Правительственный совет по экспертизе инвестиций, имеющих значение для государственной безопасности, 11 июля одобрил заявку румынской Администрации морских портов из Констанцы на предварительное одобрение инвестиций в порт Джурджулешты. Эта заявка предусматривает приобретение 100% уставного капитала Danube Logistics - частной компании, 100% которой принадлежит ЕБРР. Восьмого ноября румынский министр транспорта Чиприан Щербан заявил, что Молдавия согласилась на предложение Румынии о приобретении Джурджулештского международного порта. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса, особо пострадала область сельского хозяйства. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
https://1prime.ru/20251125/moldaviya-864934467.html
молдавия
черное море
румыния
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/05/863176875_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_93ee704d2c317558102885c6e2bf66ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, молдавия, черное море, румыния, ебрр, мировая экономика
Финансы, Банки, МОЛДАВИЯ, Черное море, РУМЫНИЯ, ЕБРР, Мировая экономика
19:37 30.11.2025
 
В Молдавии намерены приватизировать госимущество, заявил депутат Односталко

Односталко: власти Молдавии намерены повысить налоги и приватизировать госимущество

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 30 ноя - ПРАЙМ. Власти Молдавии намерены повысить налоги и приватизировать госимущество, выполняя обязательства, взятые перед западными партнёрами в рамках крупных кредитов, заявил депутат от оппозиционной в стране Партии социалистов Владимир Односталко.
"Власть не действует в национальных интересах. Для власти важно в первую очередь исполнение обязательств, которые она взяла под сумасшедшие размеры кредитов, что будут выплачиваться нами, гражданами Молдовы. Эти обязательства касаются приватизации, продажи госсобственности (мы видим, какая ситуация с портом Джурджулешты), они касаются увеличения налогов, в частности, налога на недвижимость. Со следующего года в Молдове этот налог увеличится в три раза. Потому что меняется формула расчёта этого налога. Повышение коснётся каждого. В три раза подорожает право владения домом, квартирой или помещениями", - сообщил в своём Telegram-канале Односталко.
По его словам, дороговизна жизни — это цена, которую люди платят за некомпетентность правительства.
"Власть выполняет обещания, данные перед западными партнёрами, но не выполняет обещания, которые она давала гражданам и бизнесу Молдовы", — добавил он.
Джурджулешты – порт, расположенный в 134 километрах от Черного моря на берегах рек Прут и Дунай. В середине апреля Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в координации с правительством Молдавии запустил процесс продажи оператора порта Джурджулешты. Правительственный совет по экспертизе инвестиций, имеющих значение для государственной безопасности, 11 июля одобрил заявку румынской Администрации морских портов из Констанцы на предварительное одобрение инвестиций в порт Джурджулешты. Эта заявка предусматривает приобретение 100% уставного капитала Danube Logistics - частной компании, 100% которой принадлежит ЕБРР. Восьмого ноября румынский министр транспорта Чиприан Щербан заявил, что Молдавия согласилась на предложение Румынии о приобретении Джурджулештского международного порта.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса, особо пострадала область сельского хозяйства. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Игорь Додон
Молдавия находится на грани банкротства, заявил Додон
25 ноября, 19:53
 
ФинансыБанкиМОЛДАВИЯЧерное мореРУМЫНИЯЕБРРМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала