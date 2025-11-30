Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль золотой: радость России и слезы Запада - 30.11.2025
Рубль золотой: радость России и слезы Запада
Рубль продолжает свой триумф. Деловая осень для российской валюты оказалась золотой, на исходе ноября курс доллара вернулся к июльским минимумам в паре с рублем. Стоит отметить, что по данным Банка России, на 1 января курс американской валюты составлял 101,68 руб., а к началу зимы текущего года доллар подешевел почти на 24%. Феноменальный результат в период геополитической эскалации и недоступных золотовалютных резервов. Он имеет критически важное значение, в первую очередь, для населения.Россияне любят сильный рубль, это предмет особой гордости. Сильная отечественная валюта – это низкая инфляция, растущее качество жизни, привлекательный рынок труда и масштабная технологическая модернизация экономики.По итогам октября годовая инфляция в России достигла 7,7%. Борьба с инфляцией идет успешными темпами. Вполне очевидно, что при других важных вводных, российский мегарегулятор продолжит смягчение денежно-кредитной политики. Уже сегодня ключевую ставку можно было снизить до 10% и далее стремиться разгонять отечественную экономику, которая уже вполне сильно охладилась.Валютный курс в декабре будет вполне прогнозируемым. Профицит баланса внешней торговли за девять месяцев текущего года достиг $89,2 млрд. В стране пока макроэкономическая стабильность. Спрос на доллары впервые с этого года перестал быть главным фактором снижения курса рубля. Резко развиваются расчеты в национальных валютах с дружественными странами, в России в промышленных масштабах добывается биткоин. Для внешнеэкономической деятельности евро и доллары больше не критически важны. Более того, по моим наблюдениям, Россия теряет в этом году статус щедрого нетто-экспортера капитала. Рубль остается привлекательным инструментом для инвесторов.Есть надежда, что рубль сохранит свои сильные позиции до конца текущего года. По прогнозам крупнейшего российского форекс-дилера – "Альфа-Форекс" – движение доллара в начале зимы пройдет в коридоре 77,50 – 82,00 руб. С моей точки зрения, до заседания ЦБ доллар так и останется под отметкой 80 руб. Внутренний оптимизм на рынке сохраняется. Важно сегодня сберечь восстановившиеся позиции рубля и благополучие людей, а экспортеры народных богатств подождут.
20:32 30.11.2025
 

Рубль золотой: радость России и слезы Запада

Андрей Лобода, экономист, директор по коммуникациям BitRiver
Андрей Лобода
Экономист, топ-менеджер по коммуникациям в сфере цифровых валют и промышленного майнинга
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
