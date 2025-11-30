Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказала, как вернуть невозвратные товары - 30.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251130/ekspert-865060030.html
Эксперт рассказала, как вернуть невозвратные товары
Эксперт рассказала, как вернуть невозвратные товары - 30.11.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, как вернуть невозвратные товары
Некоторые потребительские товары входят в категорию невозвратных, из-за чего вернуть их в случае, если покупатель передумал, практически невозможно - тем не... | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T03:15+0300
2025-11-30T03:15+0300
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865060030.jpg?1764461750
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Некоторые потребительские товары входят в категорию невозвратных, из-за чего вернуть их в случае, если покупатель передумал, практически невозможно - тем не менее даже здесь у потребителя остаются "лайфхаки", да и сами маркетплейсы нередко идут навстречу, соглашаясь принять товар обратно, рассказала читателям РИА Новости основатель консалтингового агентства Redoo Светлана Андреева. Распродажа "черная пятница" в этом году началась 28 ноября и завершится 1 декабря. "Учитывая то, что "черная пятница" в России все больше становится "кибер-пятницей" и число россиян, совершающих покупки на онлайн-распродажах, с каждым годом растет, ритейлеры вводят собственные правила возврата товаров надлежащего качества, в том числе и на невозвратные категории", - отмечает Андреева. Например, один из ведущих маркетплейсов дает возможность вернуть товары надлежащего качества из числа невозвратных в течение 7 дней, если это непериодические издания, предметы личной гигиены (от зубных щеток до расчесок, заколок и париков), чулки, носки или белье, ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней, товары бытовой химии (в том числе пестициды и агрохимикаты), мебельные гарнитуры бытового назначения, авто- и мотозапчасти. Технически сложные товары – от ноутбуков и смартфонов до часов и посудомоечных машин также разрешены площадкой к возврату в течение недели, отметила эксперт. Она объяснила, что в случае покупки товаров дистанционным способом (по почте, в онлайн-магазинах и на маркетплейсах) у россиян также есть право отказаться от товара надлежащего качества, сославшись на то, что информация о товаре была предоставлена в неполном объеме: например, при приобретении ноутбука не было указано, что клавиатура на латинице и так далее. Еще один "лайхфак", который, по словам Андреевой, работает для ряда маркетплейсов: покупатель может оформить возврат товара, независимо от категории возвращаемого товара, составив претензию на исполнение заказа. К таким случаям относятся следующие ситуации: упаковка и товар были повреждены, не достает части товара или комплекта, привезли товар с иными характеристиками (по цвету, размеру и так далее). "В целом сейчас очень многие онлайн-магазины и маркетплейсы идут навстречу покупателям, и можно даже говорить о том, что некоторые россияне пользуются этим чрезмерно: так, были выявлены случаи, когда возвращали игрушки спустя некоторое время, после того, как с ними поиграл ребенок, чтобы получить деньги, или одежду после носки, поэтому стоит говорить о взаимной ответственности и порядочности для всех сторон", - подчеркивает Андреева.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес
Бизнес
03:15 30.11.2025
 
Эксперт рассказала, как вернуть невозвратные товары

Эксперт Андреева: маркетплейсы вводят правила возврата невозвратных товаров

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Некоторые потребительские товары входят в категорию невозвратных, из-за чего вернуть их в случае, если покупатель передумал, практически невозможно - тем не менее даже здесь у потребителя остаются "лайфхаки", да и сами маркетплейсы нередко идут навстречу, соглашаясь принять товар обратно, рассказала читателям РИА Новости основатель консалтингового агентства Redoo Светлана Андреева.
Распродажа "черная пятница" в этом году началась 28 ноября и завершится 1 декабря.
"Учитывая то, что "черная пятница" в России все больше становится "кибер-пятницей" и число россиян, совершающих покупки на онлайн-распродажах, с каждым годом растет, ритейлеры вводят собственные правила возврата товаров надлежащего качества, в том числе и на невозвратные категории", - отмечает Андреева.
Например, один из ведущих маркетплейсов дает возможность вернуть товары надлежащего качества из числа невозвратных в течение 7 дней, если это непериодические издания, предметы личной гигиены (от зубных щеток до расчесок, заколок и париков), чулки, носки или белье, ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней, товары бытовой химии (в том числе пестициды и агрохимикаты), мебельные гарнитуры бытового назначения, авто- и мотозапчасти. Технически сложные товары – от ноутбуков и смартфонов до часов и посудомоечных машин также разрешены площадкой к возврату в течение недели, отметила эксперт.
Она объяснила, что в случае покупки товаров дистанционным способом (по почте, в онлайн-магазинах и на маркетплейсах) у россиян также есть право отказаться от товара надлежащего качества, сославшись на то, что информация о товаре была предоставлена в неполном объеме: например, при приобретении ноутбука не было указано, что клавиатура на латинице и так далее.
Еще один "лайхфак", который, по словам Андреевой, работает для ряда маркетплейсов: покупатель может оформить возврат товара, независимо от категории возвращаемого товара, составив претензию на исполнение заказа.
К таким случаям относятся следующие ситуации: упаковка и товар были повреждены, не достает части товара или комплекта, привезли товар с иными характеристиками (по цвету, размеру и так далее).
"В целом сейчас очень многие онлайн-магазины и маркетплейсы идут навстречу покупателям, и можно даже говорить о том, что некоторые россияне пользуются этим чрезмерно: так, были выявлены случаи, когда возвращали игрушки спустя некоторое время, после того, как с ними поиграл ребенок, чтобы получить деньги, или одежду после носки, поэтому стоит говорить о взаимной ответственности и порядочности для всех сторон", - подчеркивает Андреева.
 
Бизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала