Эксперт рассказал, как мошенники продают россиянам икорный суп - 30.11.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как мошенники продают россиянам икорный суп
Эксперт рассказал, как мошенники продают россиянам икорный суп - 30.11.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как мошенники продают россиянам икорный суп
Мошенники на фоне новогоднего ажиотажа продают россиянам "икорный суп" или подделку вместо икры, заманивая жертву дешевой ценой, рассказал РИА Новости президент | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T06:31+0300
2025-11-30T06:46+0300
бизнес
общество
россия
варпэ
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865061942.jpg?1764474373
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Мошенники на фоне новогоднего ажиотажа продают россиянам "икорный суп" или подделку вместо икры, заманивая жертву дешевой ценой, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. "К сожалению, новогодний ажиотаж вокруг красной икры привлекает большое внимание аферистов, которые пытаются нажиться на желании россиян купить главный атрибут новогоднего стола "подешевле". В результате обманутые покупатели получают в лучшем случае фальсификат или "икорный суп" (икру с добавлением воды и других консервантов для увеличения объема), а в худшем - подделку", - поделился он. Президент ВАРПЭ порекомендовал россиянам не поддаваться на провокации о якобы "неминуемом росте цен на икру к Новому году" и следить за акциями проверенных продавцов вместо того, чтобы искать "выгодные предложения" в мессенджерах и социальных сетях.
бизнес, общество , россия, варпэ
Бизнес, Общество , РОССИЯ, ВАРПЭ
06:31 30.11.2025 (обновлено: 06:46 30.11.2025)
 
Эксперт рассказал, как мошенники продают россиянам икорный суп

Зверев: перед Новым годом мошенники продают россиянам икорный суп вместо икры

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Мошенники на фоне новогоднего ажиотажа продают россиянам "икорный суп" или подделку вместо икры, заманивая жертву дешевой ценой, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"К сожалению, новогодний ажиотаж вокруг красной икры привлекает большое внимание аферистов, которые пытаются нажиться на желании россиян купить главный атрибут новогоднего стола "подешевле". В результате обманутые покупатели получают в лучшем случае фальсификат или "икорный суп" (икру с добавлением воды и других консервантов для увеличения объема), а в худшем - подделку", - поделился он.
Президент ВАРПЭ порекомендовал россиянам не поддаваться на провокации о якобы "неминуемом росте цен на икру к Новому году" и следить за акциями проверенных продавцов вместо того, чтобы искать "выгодные предложения" в мессенджерах и социальных сетях.
 
БизнесОбществоРОССИЯВАРПЭ
 
 
Заголовок открываемого материала