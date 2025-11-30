https://1prime.ru/20251130/ekspert-865061942.html

Эксперт рассказал, как мошенники продают россиянам икорный суп

2025-11-30T06:31+0300

2025-11-30T06:31+0300

2025-11-30T06:46+0300

бизнес

общество

россия

варпэ

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Мошенники на фоне новогоднего ажиотажа продают россиянам "икорный суп" или подделку вместо икры, заманивая жертву дешевой ценой, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. "К сожалению, новогодний ажиотаж вокруг красной икры привлекает большое внимание аферистов, которые пытаются нажиться на желании россиян купить главный атрибут новогоднего стола "подешевле". В результате обманутые покупатели получают в лучшем случае фальсификат или "икорный суп" (икру с добавлением воды и других консервантов для увеличения объема), а в худшем - подделку", - поделился он. Президент ВАРПЭ порекомендовал россиянам не поддаваться на провокации о якобы "неминуемом росте цен на икру к Новому году" и следить за акциями проверенных продавцов вместо того, чтобы искать "выгодные предложения" в мессенджерах и социальных сетях.

2025

Новости

бизнес, общество , россия, варпэ