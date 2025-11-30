https://1prime.ru/20251130/ermak-865067549.html

В Харьковской области завели дело против Ермака

В Харьковской области завели дело против Ермака

УВД российской администрации Харьковской области завело уголовное дело против экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщает ведомство.

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. УВД российской администрации Харьковской области завело уголовное дело против экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщает ведомство. "(Ермак - ред.) подозревается в пособничестве (часть 5 статьи 33 УК РФ) в планировании, подготовке, развязыванию и ведению агрессивной войны (стать. 353 УК РФ), применении запрещенных средств и методов ведения войны (статья 356 УК РФ). В случае получения какой-либо информации в отношении Ермака А.Б. просьба сообщить в Telegram-бот обратной связи УВД ВГА Харьковской области", - говорится в Telegram-канале ведомства.

