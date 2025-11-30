Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Харьковской области завели дело против Ермака - 30.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251130/ermak-865067549.html
В Харьковской области завели дело против Ермака
В Харьковской области завели дело против Ермака - 30.11.2025, ПРАЙМ
В Харьковской области завели дело против Ермака
УВД российской администрации Харьковской области завело уголовное дело против экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщает ведомство. | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T14:31+0300
2025-11-30T14:31+0300
общество
банки
рф
харьковская область
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/05/853353004_0:0:2987:1680_1920x0_80_0_0_019b5af489165f93bcf39bc14716c7c3.jpg
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. УВД российской администрации Харьковской области завело уголовное дело против экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщает ведомство. "(Ермак - ред.) подозревается в пособничестве (часть 5 статьи 33 УК РФ) в планировании, подготовке, развязыванию и ведению агрессивной войны (стать. 353 УК РФ), применении запрещенных средств и методов ведения войны (статья 356 УК РФ). В случае получения какой-либо информации в отношении Ермака А.Б. просьба сообщить в Telegram-бот обратной связи УВД ВГА Харьковской области", - говорится в Telegram-канале ведомства.
рф
харьковская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/05/853353004_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_e4c7732fec069fe0fd661dbcb8c66954.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , банки, рф, харьковская область, владимир зеленский
Общество , Банки, РФ, Харьковская область, Владимир Зеленский
14:31 30.11.2025
 
В Харьковской области завели дело против Ермака

УВД Харьковской области завело уголовное дело против экс-главы офиса Зеленского Ермака

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАндрей Ермак
Андрей Ермак - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
Андрей Ермак. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. УВД российской администрации Харьковской области завело уголовное дело против экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщает ведомство.
"(Ермак - ред.) подозревается в пособничестве (часть 5 статьи 33 УК РФ) в планировании, подготовке, развязыванию и ведению агрессивной войны (стать. 353 УК РФ), применении запрещенных средств и методов ведения войны (статья 356 УК РФ). В случае получения какой-либо информации в отношении Ермака А.Б. просьба сообщить в Telegram-бот обратной связи УВД ВГА Харьковской области", - говорится в Telegram-канале ведомства.
 
ОбществоБанкиРФХарьковская областьВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала