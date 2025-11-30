https://1prime.ru/20251130/ermak-865067549.html
В Харьковской области завели дело против Ермака
В Харьковской области завели дело против Ермака - 30.11.2025, ПРАЙМ
В Харьковской области завели дело против Ермака
УВД российской администрации Харьковской области завело уголовное дело против экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщает ведомство. | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T14:31+0300
2025-11-30T14:31+0300
2025-11-30T14:31+0300
общество
банки
рф
харьковская область
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/05/853353004_0:0:2987:1680_1920x0_80_0_0_019b5af489165f93bcf39bc14716c7c3.jpg
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. УВД российской администрации Харьковской области завело уголовное дело против экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщает ведомство. "(Ермак - ред.) подозревается в пособничестве (часть 5 статьи 33 УК РФ) в планировании, подготовке, развязыванию и ведению агрессивной войны (стать. 353 УК РФ), применении запрещенных средств и методов ведения войны (статья 356 УК РФ). В случае получения какой-либо информации в отношении Ермака А.Б. просьба сообщить в Telegram-бот обратной связи УВД ВГА Харьковской области", - говорится в Telegram-канале ведомства.
рф
харьковская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/05/853353004_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_e4c7732fec069fe0fd661dbcb8c66954.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , банки, рф, харьковская область, владимир зеленский
Общество , Банки, РФ, Харьковская область, Владимир Зеленский
В Харьковской области завели дело против Ермака
УВД Харьковской области завело уголовное дело против экс-главы офиса Зеленского Ермака