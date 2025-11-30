https://1prime.ru/20251130/estoniya-865076909.html

В Эстонии готовят жесткие нормы против русского языка

2025-11-30T22:57+0300

эстония

прибалтика

москва

мария захарова

владимир путин

мид рф

россия

МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. В эстонском парламенте рассматривается вопрос о запрете дубляжа фильмов на русский язык, сообщает телерадиокомпания ERR."Поправок было предложено много, но самая заметная из них — увеличение штрафов за несоответствие языковым требованиям. <…> Поправки затронут и кинотеатры, поскольку они предусматривают запрет дубляжа кинофильмов на русский язык. Исключением станут детские и семейные картины", — говорится в публикации.Издание приводит слова депутата от оппозиционной Центристской партии Вадима Белобровцева, который выразил мнение о провале усилий Таллина по обучению русскоязычного населения эстонскому языку. "Вместо того чтобы взять ответственность на себя, они перекладывают ее на жителей, на обычных людей и предприятия", — отметил он.По данным ERR, планируется увеличить штрафы за нарушение языковых норм до 1280 евро для физических лиц и почти до 10 тысяч евро для компаний.Законопроект должен пройти второе и третье чтения.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла о вытеснении русского языка из всех сфер жизни в странах Прибалтики. Москва, по ее словам, будет отвечать на враждебные действия этих стран асимметричными мерами.Президент Владимир Путин в декабре 2023 года отметил, что страны Балтии, где русофобия процветала задолго до начала специальной военной операции России на Украине, используют текущую ситуацию для достижения своих внутриполитических целей.

2025

эстония, прибалтика, москва, мария захарова, владимир путин, мид рф, россия