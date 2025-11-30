Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Эстонии готовят жесткие нормы против русского языка - 30.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251130/estoniya-865076909.html
В Эстонии готовят жесткие нормы против русского языка
В Эстонии готовят жесткие нормы против русского языка - 30.11.2025, ПРАЙМ
В Эстонии готовят жесткие нормы против русского языка
В эстонском парламенте рассматривается вопрос о запрете дубляжа фильмов на русский язык, сообщает телерадиокомпания ERR. | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T22:57+0300
2025-11-30T22:57+0300
эстония
прибалтика
москва
мария захарова
владимир путин
мид рф
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/26/841362699_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_95086e9b05a2560bbb120251d5a3a4c6.jpg
МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. В эстонском парламенте рассматривается вопрос о запрете дубляжа фильмов на русский язык, сообщает телерадиокомпания ERR."Поправок было предложено много, но самая заметная из них — увеличение штрафов за несоответствие языковым требованиям. &lt;…&gt; Поправки затронут и кинотеатры, поскольку они предусматривают запрет дубляжа кинофильмов на русский язык. Исключением станут детские и семейные картины", — говорится в публикации.Издание приводит слова депутата от оппозиционной Центристской партии Вадима Белобровцева, который выразил мнение о провале усилий Таллина по обучению русскоязычного населения эстонскому языку. "Вместо того чтобы взять ответственность на себя, они перекладывают ее на жителей, на обычных людей и предприятия", — отметил он.По данным ERR, планируется увеличить штрафы за нарушение языковых норм до 1280 евро для физических лиц и почти до 10 тысяч евро для компаний.Законопроект должен пройти второе и третье чтения.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла о вытеснении русского языка из всех сфер жизни в странах Прибалтики. Москва, по ее словам, будет отвечать на враждебные действия этих стран асимметричными мерами.Президент Владимир Путин в декабре 2023 года отметил, что страны Балтии, где русофобия процветала задолго до начала специальной военной операции России на Украине, используют текущую ситуацию для достижения своих внутриполитических целей.
https://1prime.ru/20251130/belgiya-865074014.html
https://1prime.ru/20251130/frantsiya-865070947.html
эстония
прибалтика
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/26/841362699_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a70f6b3085fa69cf168908bb19014b73.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эстония, прибалтика, москва, мария захарова, владимир путин, мид рф, россия
ЭСТОНИЯ, Прибалтика, МОСКВА, Мария Захарова, Владимир Путин, МИД РФ, РОССИЯ
22:57 30.11.2025
 
В Эстонии готовят жесткие нормы против русского языка

ERR: власти Эстонии хотят запретить дубляж фильмов на русский язык

© CC BY 2.0 / Felipe ErnestoФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
Флаг Эстонии. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Felipe Ernesto
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. В эстонском парламенте рассматривается вопрос о запрете дубляжа фильмов на русский язык, сообщает телерадиокомпания ERR.
"Поправок было предложено много, но самая заметная из них — увеличение штрафов за несоответствие языковым требованиям. <…> Поправки затронут и кинотеатры, поскольку они предусматривают запрет дубляжа кинофильмов на русский язык. Исключением станут детские и семейные картины", — говорится в публикации.
Флаг Бельгии - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
Бельгия назвала условия для передачи Украине активов России, пишут СМИ
20:00
Издание приводит слова депутата от оппозиционной Центристской партии Вадима Белобровцева, который выразил мнение о провале усилий Таллина по обучению русскоязычного населения эстонскому языку.
"Вместо того чтобы взять ответственность на себя, они перекладывают ее на жителей, на обычных людей и предприятия", — отметил он.
По данным ERR, планируется увеличить штрафы за нарушение языковых норм до 1280 евро для физических лиц и почти до 10 тысяч евро для компаний.
Законопроект должен пройти второе и третье чтения.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла о вытеснении русского языка из всех сфер жизни в странах Прибалтики. Москва, по ее словам, будет отвечать на враждебные действия этих стран асимметричными мерами.
Президент Владимир Путин в декабре 2023 года отметил, что страны Балтии, где русофобия процветала задолго до начала специальной военной операции России на Украине, используют текущую ситуацию для достижения своих внутриполитических целей.
Эйфелева башня в Париже - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
"Нужно перевооружаться". Французы жестко высказались о России
17:44
 
ЭСТОНИЯПрибалтикаМОСКВАМария ЗахароваВладимир ПутинМИД РФРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала