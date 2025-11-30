https://1prime.ru/20251130/estoniya-865076909.html
В Эстонии готовят жесткие нормы против русского языка
В Эстонии готовят жесткие нормы против русского языка - 30.11.2025, ПРАЙМ
В Эстонии готовят жесткие нормы против русского языка
В эстонском парламенте рассматривается вопрос о запрете дубляжа фильмов на русский язык, сообщает телерадиокомпания ERR. | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T22:57+0300
2025-11-30T22:57+0300
2025-11-30T22:57+0300
эстония
прибалтика
москва
мария захарова
владимир путин
мид рф
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/26/841362699_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_95086e9b05a2560bbb120251d5a3a4c6.jpg
МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. В эстонском парламенте рассматривается вопрос о запрете дубляжа фильмов на русский язык, сообщает телерадиокомпания ERR."Поправок было предложено много, но самая заметная из них — увеличение штрафов за несоответствие языковым требованиям. <…> Поправки затронут и кинотеатры, поскольку они предусматривают запрет дубляжа кинофильмов на русский язык. Исключением станут детские и семейные картины", — говорится в публикации.Издание приводит слова депутата от оппозиционной Центристской партии Вадима Белобровцева, который выразил мнение о провале усилий Таллина по обучению русскоязычного населения эстонскому языку. "Вместо того чтобы взять ответственность на себя, они перекладывают ее на жителей, на обычных людей и предприятия", — отметил он.По данным ERR, планируется увеличить штрафы за нарушение языковых норм до 1280 евро для физических лиц и почти до 10 тысяч евро для компаний.Законопроект должен пройти второе и третье чтения.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла о вытеснении русского языка из всех сфер жизни в странах Прибалтики. Москва, по ее словам, будет отвечать на враждебные действия этих стран асимметричными мерами.Президент Владимир Путин в декабре 2023 года отметил, что страны Балтии, где русофобия процветала задолго до начала специальной военной операции России на Украине, используют текущую ситуацию для достижения своих внутриполитических целей.
https://1prime.ru/20251130/belgiya-865074014.html
https://1prime.ru/20251130/frantsiya-865070947.html
эстония
прибалтика
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/26/841362699_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a70f6b3085fa69cf168908bb19014b73.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, прибалтика, москва, мария захарова, владимир путин, мид рф, россия
ЭСТОНИЯ, Прибалтика, МОСКВА, Мария Захарова, Владимир Путин, МИД РФ, РОССИЯ
В Эстонии готовят жесткие нормы против русского языка
ERR: власти Эстонии хотят запретить дубляж фильмов на русский язык
МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. В эстонском парламенте рассматривается вопрос о запрете дубляжа фильмов на русский язык, сообщает телерадиокомпания ERR.
"Поправок было предложено много, но самая заметная из них — увеличение штрафов за несоответствие языковым требованиям. <…> Поправки затронут и кинотеатры, поскольку они предусматривают запрет дубляжа кинофильмов на русский язык. Исключением станут детские и семейные картины", — говорится в публикации.
Бельгия назвала условия для передачи Украине активов России, пишут СМИ
Издание приводит слова депутата от оппозиционной Центристской партии Вадима Белобровцева, который выразил мнение о провале усилий Таллина по обучению русскоязычного населения эстонскому языку.
"Вместо того чтобы взять ответственность на себя, они перекладывают ее на жителей, на обычных людей и предприятия", — отметил он.
По данным ERR, планируется увеличить штрафы за нарушение языковых норм до 1280 евро для физических лиц и почти до 10 тысяч евро для компаний.
Законопроект должен пройти второе и третье чтения.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
заявляла о вытеснении русского языка из всех сфер жизни в странах Прибалтики
. Москва
, по ее словам, будет отвечать на враждебные действия этих стран асимметричными мерами.
Президент Владимир Путин
в декабре 2023 года отметил, что страны Балтии
, где русофобия процветала задолго до начала специальной военной операции России на Украине
, используют текущую ситуацию для достижения своих внутриполитических целей.
"Нужно перевооружаться". Французы жестко высказались о России