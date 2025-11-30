https://1prime.ru/20251130/frantsiya-865070947.html

"Нужно перевооружаться". Французы жестко высказались о России

"Нужно перевооружаться". Французы жестко высказались о России - 30.11.2025, ПРАЙМ

"Нужно перевооружаться". Французы жестко высказались о России

Читатели издания Le Figaro оценили исследование, проведенное Французским институтом международных отношений (IFRI), которое рассматривает соотношение военных... | 30.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-30T17:44+0300

2025-11-30T17:44+0300

2025-11-30T17:44+0300

франция

европа

москва

такер карлсон

владимир путин

le figaro

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860536653_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_a80590bb7869cc7356ccbb3b252b6158.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Читатели издания Le Figaro оценили исследование, проведенное Французским институтом международных отношений (IFRI), которое рассматривает соотношение военных сил России и НАТО. Также они выразили резкую критику по поводу предполагаемой угрозы нападения Москвы на европейские страны. "Европа не имеет никакого веса в этих вопросах, она не существует ни в военном, ни в геополитическом отношении, а скоро перестанет существовать и в экономическом. А угроза носит внутренний характер (исламизм), но это уж никак не Россия", — отметил пользователь."Россия ориентирует свое экономическое развитие на восточные территории, которые изобилуют минеральными ресурсами. Она плевать хотела на Запад и уж тем более не хочет его завоевывать… Надо перестать распространять эту идиотскую пропаганду", — заявил один из пользователей."Величайший стратег в истории Наполеон Бонапарт не преуспел в этом плане. Немцы в 1940 году обладали достаточными навыками и тоже провалились. За 2000 лет истории Франции никогда не удавалось завоевать Россию, а Россия, со своей стороны, никогда не хотела завоевать Францию. Идея о вооруженном конфликте рассчитана на дебилов…" — подчеркнул другой читатель."Такое сравнение между объединенной Европой и изолированной Россией однобоко и нереалистично. Мы все еще можем мечтать о менее разобщенной Европе, но зачем притворяться, что мы верим, будто Россия — это гадкий утенок мира? Какие еще нужны доказательства, чтобы признать, что очень значительная часть мира поддержит Россию в случае начала открытого конфликта? Я считаю, что нужно перевооружаться, чтобы вызывать доверие у своего населения, но для того, чтобы жить в мире, необходимо принимать и уважать культуру и образ жизни незападных стран", — подытожили пользователи.Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что атака на страны НАТО не входит в планы России, так как в этом нет никакой логики. Он добавил, что западные политики часто запугивают своих граждан неоправданной российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Однако, по словам Путина, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20251130/rossiya-865067019.html

https://1prime.ru/20251130/tramp-865060482.html

https://1prime.ru/20251130/zapad-865060121.html

франция

европа

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, европа, москва, такер карлсон, владимир путин, le figaro, нато