https://1prime.ru/20251130/gadzhiev-865060788.html

Автоблогер Гаджиев частично признал вину в ДТП с двумя пострадавшими

Автоблогер Гаджиев частично признал вину в ДТП с двумя пострадавшими - 30.11.2025, ПРАЙМ

Автоблогер Гаджиев частично признал вину в ДТП с двумя пострадавшими

Осужденный автоблогер Гаджи Гаджиев частично признал вину в ДТП с двумя пострадавшими во время дрифта в подмосковном Одинцово, сказано в материалах, которые... | 30.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-30T04:58+0300

2025-11-30T04:58+0300

2025-11-30T05:00+0300

бизнес

россия

общество

рф

мвд

bmw x5

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865060788.jpg?1764468042

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Осужденный автоблогер Гаджи Гаджиев частично признал вину в ДТП с двумя пострадавшими во время дрифта в подмосковном Одинцово, сказано в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости. В ноябре 2024 года автоблогер во время дрифта не справился с управлением BMW и въехал в зрителей на обочине на федеральной трассе в Одинцово, одной из двоих пострадавших, по сообщениям СМИ, была женщина с коляской. По данным подмосковной прокуратуры, пострадавшие были госпитализированы, фигурант скрылся с места происшествия, а ранее "неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение грубых нарушений в области дорожного движения". Позже Гажиев пришёл с повинной в отдел полиции, сообщали в подмосковном главке МВД РФ. "Подсудимый виновным себя в совершении инкриминируемых преступлений признал частично, в содеянном раскаялся, принес свои извинения потерпевшей стороне. По существу предъявленного обвинения показал, что умысла скрываться с места ДТП с целью уйти от ответственности у него не было, он хотел оказать помощь потерпевшим. Вину в совершении преступления по статье 267.1 УК РФ не признает, так как когда он "дрифтил" был один, других автомашин не было", - говорится в документе. Согласно материалам, полиция узнала о причастности Гаджиева к ДТП от третьих лиц и через информационные ресурсы раньше, чем он явился к следователю. Блогер в показаниях пояснил, что не собирался скрываться, а уехал с места ДТП для оказания помощи потерпевшим. Однако суд счел эти доводы несостоятельными, поскольку потерпевшие были госпитализированы в больницу бригадой скорой помощи и в помощи Гаджиева не нуждались. Сам блогер отметил, что он утром проезжал место ДТП, но там никого не было. "Уехал к сестре, так как был очень расстроен, затем его вызвали к следователю. О том, что он находится в розыске, ему известно не было, узнал об этом только из СМИ и явился в следствие", - приводятся показания Гаджиева в материалах. В июле суд в Одинцово приговорил Гаджиева к трем годам колонии-поселения со штрафом 200 тысяч рублей и лишением водительских прав на 2,5 года. Блогер признан виновным по статьям 267.1 УК РФ (Совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств) и пункту "б" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , рф, мвд, bmw x5