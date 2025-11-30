В Госдуме призвали Верховный суд принять новое решение по делу Долиной

https://1prime.ru/20251130/gavrilov-865061744.html

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) призвал Верховный суд РФ принять новое постановление пленума по делу певицы Ларисы Долиной. В четверг второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье и оставил право собственности на недвижимость певице. В свою очередь покупательница квартиры певицы, по словам ее адвоката Светланы Свириденко, подаст жалобу в Верховный суд России на признание сделки купли-продажи недействительной. "Решение Второго кассационного суда будет обжаловано в Верховном Суде РФ. Хотелось бы, чтобы новое руководство Верховного суда внимательно отнеслось к этому делу и дало развернутое постановление с анализом отказа в двусторонней реституции, сопоставлением этого подхода с нормами Гражданского кодекса и законом о компенсации добросовестному приобретателю", - сказал Гаврилов РИА Новости. По его словам, такое постановление способно задать иной вектор для дальнейшей практики по спорам о жилье и показать, что добросовестный покупатель не несет на себе все риски чужого обмана. "В идеале позиция по подобным ситуациям должна быть закреплена не только в отдельном акте, но и в обновленном постановлении пленума, которое выстроит для судов четкий ориентир при рассмотрении дел о вторичном жилье", - добавил политик. Гаврилов отметил, что эта история после решения Второго кассационного суда превратилась из частного спора в демонстрацию того, как в настоящее время устроены риски на рынке вторичного жилья. Депутат подчеркнул, что суд оставил в силе акты нижестоящих инстанций, и для всех, кто копит на квартиру годами, воспринимает ее как главный способ сохранить накопления, это сигнал куда сильнее любых абстрактных обсуждений. Он считает, что в настоящее время практика идет по пути, при котором даже очень тщательная проверка объекта и продавца не гарантирует сохранность приобретенного имущества. По мнению Гаврилова, риск дефектов воли фактически смещается с продавца и его окружения на конечного приобретателя. "При этом конструкция, заложенная в Гражданский кодекс, выглядит иначе. Общая модель последствий недействительности сделки основана на двусторонней реституции: каждая сторона возвращает все полученное, а при невозможности вернуть вещь возмещает ее стоимость", - рассказал глава думского комитета. Парламентарий уточнил, что отказ от этого порядка допускается только в узких случаях, и обычная купля продажа квартиры, оплаченной из легальных источников, трудно в такой вписывается, поэтому на этом фоне решение по делу Долиной воспринимается как "разворот": покупательнице не только отказали в сохранении права, но и оставили без возврата уплаченной суммы. "Теоретически конструкция защиты добросовестного приобретателя связана и с механизмом компенсации за счет казны: закон о госрегистрации недвижимости дает возможность разовой выплаты, если жилье у такого приобретателя все же изъяли и не получается взыскать убытки с конкретных лиц. На практике реализация этой нормы требует отдельного судебного процесса, строгих доказательств и уже вступившего в силу решения об утрате квартиры. Если подход, примененный по делу Долиной, закрепится и в дальнейшем суды станут отказывать в признании двусторонней реституции и в защите покупателя, пользоваться компенсационным механизмом будет все сложнее", - указал Гаврилов. Он напомнил, что в такой ситуации покупателям советуют выстраивать собственную систему подстраховок, которые уменьшают риск полного обнуления вложенных денег, но тем не менее любые подобные меры дают лишь частичную защиту, потому что итог всегда зависит от судебной оценки конкретной истории и от того, какую линию задает высшая инстанция.

2025

