https://1prime.ru/20251130/gd-865061040.html

В Госдуме предложили отменить комиссию за переводы между родственниками

В Госдуме предложили отменить комиссию за переводы между родственниками - 30.11.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили отменить комиссию за переводы между родственниками

Вице-спикер Госудмы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил отменить комиссию на банковские переводы между близкими родственниками. | 30.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-30T05:01+0300

2025-11-30T05:01+0300

2025-11-30T05:01+0300

финансы

банки

россия

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865061040.jpg?1764468108

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Вице-спикер Госудмы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил отменить комиссию на банковские переводы между близкими родственниками. Обращение с данной инициативой к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной есть в распоряжении РИА Новости. "В целях снижения финансовой нагрузки на граждан и укрепления института семьи обращаюсь с инициативой об отмене комиссии за банковские переводы между близкими родственниками. В рамках реализации данной меры кредитные организации обязаны предоставлять право на бесплатные переводы между счетами лиц, состоящих в близком родстве", - сказано в документе. Отмечается, что подтверждение родства может осуществляться на основании единовременно предоставленного в банк заявления с приложением соответствующих документов, таких как свидетельство о рождении или браке, с обеспечением полного соблюдения требований закона "О персональных данных". "Предлагаемая инициатива будет способствовать не только прямой экономии средств российских семей, но и станет существенным вкладом в повышение финансовой грамотности и дальнейшее развитие безналичной платежной инфраструктуры в России", - считает вице-спикер Госдумы. Он отметил, что даже незначительные комиссионные сборы формируют дополнительную нагрузку на личный бюджет, а комиссия становится скрытым налогом на внутрисемейную поддержку, которая является фундаментальной ценностью и основой социальной стабильности.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, госдума