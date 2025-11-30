https://1prime.ru/20251130/gd-865061040.html
В Госдуме предложили отменить комиссию за переводы между родственниками
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Вице-спикер Госудмы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил отменить комиссию на банковские переводы между близкими родственниками. Обращение с данной инициативой к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной есть в распоряжении РИА Новости. "В целях снижения финансовой нагрузки на граждан и укрепления института семьи обращаюсь с инициативой об отмене комиссии за банковские переводы между близкими родственниками. В рамках реализации данной меры кредитные организации обязаны предоставлять право на бесплатные переводы между счетами лиц, состоящих в близком родстве", - сказано в документе. Отмечается, что подтверждение родства может осуществляться на основании единовременно предоставленного в банк заявления с приложением соответствующих документов, таких как свидетельство о рождении или браке, с обеспечением полного соблюдения требований закона "О персональных данных". "Предлагаемая инициатива будет способствовать не только прямой экономии средств российских семей, но и станет существенным вкладом в повышение финансовой грамотности и дальнейшее развитие безналичной платежной инфраструктуры в России", - считает вице-спикер Госдумы. Он отметил, что даже незначительные комиссионные сборы формируют дополнительную нагрузку на личный бюджет, а комиссия становится скрытым налогом на внутрисемейную поддержку, которая является фундаментальной ценностью и основой социальной стабильности.
