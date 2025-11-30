Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили отменить комиссию за переводы между родственниками - 30.11.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили отменить комиссию за переводы между родственниками
В Госдуме предложили отменить комиссию за переводы между родственниками - 30.11.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили отменить комиссию за переводы между родственниками
Вице-спикер Госудмы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил отменить комиссию на банковские переводы между близкими родственниками. | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T05:01+0300
2025-11-30T05:01+0300
финансы
банки
россия
госдума
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Вице-спикер Госудмы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил отменить комиссию на банковские переводы между близкими родственниками. Обращение с данной инициативой к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной есть в распоряжении РИА Новости. "В целях снижения финансовой нагрузки на граждан и укрепления института семьи обращаюсь с инициативой об отмене комиссии за банковские переводы между близкими родственниками. В рамках реализации данной меры кредитные организации обязаны предоставлять право на бесплатные переводы между счетами лиц, состоящих в близком родстве", - сказано в документе. Отмечается, что подтверждение родства может осуществляться на основании единовременно предоставленного в банк заявления с приложением соответствующих документов, таких как свидетельство о рождении или браке, с обеспечением полного соблюдения требований закона "О персональных данных". "Предлагаемая инициатива будет способствовать не только прямой экономии средств российских семей, но и станет существенным вкладом в повышение финансовой грамотности и дальнейшее развитие безналичной платежной инфраструктуры в России", - считает вице-спикер Госдумы. Он отметил, что даже незначительные комиссионные сборы формируют дополнительную нагрузку на личный бюджет, а комиссия становится скрытым налогом на внутрисемейную поддержку, которая является фундаментальной ценностью и основой социальной стабильности.
финансы, банки, россия, госдума
Финансы, Банки, РОССИЯ, Госдума
05:01 30.11.2025
 
В Госдуме предложили отменить комиссию за переводы между родственниками

Чернышов предложил отменить комиссию на банковские переводы между близкими родственниками

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Вице-спикер Госудмы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил отменить комиссию на банковские переводы между близкими родственниками.
Обращение с данной инициативой к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной есть в распоряжении РИА Новости.
"В целях снижения финансовой нагрузки на граждан и укрепления института семьи обращаюсь с инициативой об отмене комиссии за банковские переводы между близкими родственниками. В рамках реализации данной меры кредитные организации обязаны предоставлять право на бесплатные переводы между счетами лиц, состоящих в близком родстве", - сказано в документе.
Отмечается, что подтверждение родства может осуществляться на основании единовременно предоставленного в банк заявления с приложением соответствующих документов, таких как свидетельство о рождении или браке, с обеспечением полного соблюдения требований закона "О персональных данных".
"Предлагаемая инициатива будет способствовать не только прямой экономии средств российских семей, но и станет существенным вкладом в повышение финансовой грамотности и дальнейшее развитие безналичной платежной инфраструктуры в России", - считает вице-спикер Госдумы.
Он отметил, что даже незначительные комиссионные сборы формируют дополнительную нагрузку на личный бюджет, а комиссия становится скрытым налогом на внутрисемейную поддержку, которая является фундаментальной ценностью и основой социальной стабильности.
 
Заголовок открываемого материала