https://1prime.ru/20251130/golod-865063867.html

В ФАО ООН оценили ситуацию с проблемой голода в мире

В ФАО ООН оценили ситуацию с проблемой голода в мире - 30.11.2025, ПРАЙМ

В ФАО ООН оценили ситуацию с проблемой голода в мире

Мировое сообщество пока не может справиться с проблемой голода, причины – вооруженные конфликты, стихийные бедствия и экономические потрясения, заявил в... | 30.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-30T09:30+0300

2025-11-30T09:30+0300

2025-11-30T09:30+0300

общество

мировая экономика

рф

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/83296/53/832965343_0:181:2999:1867_1920x0_80_0_0_e145a3845ad1d183489940321a4cbd3c.jpg

МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. Мировое сообщество пока не может справиться с проблемой голода, причины – вооруженные конфликты, стихийные бедствия и экономические потрясения, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков. "Мы вынуждены признать, что мировое сообщество пока не может справиться с голодом… Причины — вооруженные конфликты, стихийные бедствия, последствия коронавирусной пандемии и прочие геополитические и экономические потрясения, которые, в частности, привели к скачку продовольственной инфляции", - сказал Кобяков. По его данным, в 2024 году в мире голодали от 638 до 720 миллионов людей, это порядка 7,8 -8,8% населения планеты, или каждый 11-12-й ее житель. "За (2024 – ред.) год среднее число голодающих составило 673 миллиона. Это указывает на снижение количества голодающих на 15 миллионов по сравнению с 2023 годом и на 22 миллиона по сравнению с 2022 годом", - добавил Кобяков.

https://1prime.ru/20251130/defitsit-865063707.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, рф, оон