МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. Мировое сообщество пока не может справиться с проблемой голода, причины – вооруженные конфликты, стихийные бедствия и экономические потрясения, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков. "Мы вынуждены признать, что мировое сообщество пока не может справиться с голодом… Причины — вооруженные конфликты, стихийные бедствия, последствия коронавирусной пандемии и прочие геополитические и экономические потрясения, которые, в частности, привели к скачку продовольственной инфляции", - сказал Кобяков. По его данным, в 2024 году в мире голодали от 638 до 720 миллионов людей, это порядка 7,8 -8,8% населения планеты, или каждый 11-12-й ее житель. "За (2024 – ред.) год среднее число голодающих составило 673 миллиона. Это указывает на снижение количества голодающих на 15 миллионов по сравнению с 2023 годом и на 22 миллиона по сравнению с 2022 годом", - добавил Кобяков.
09:30 30.11.2025
 
В ФАО ООН оценили ситуацию с проблемой голода в мире

ФАО ООН: Мировое сообщество пока не может справиться с проблемой голода

© РИА Новости . Сергей Субботин | Перейти в медиабанкБананы
Бананы - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
Бананы. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Субботин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
