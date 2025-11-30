https://1prime.ru/20251130/golod-865064525.html
В ФАО ООН рассказали о росте числа людей, страдающих от голода
В ФАО ООН рассказали о росте числа людей, страдающих от голода - 30.11.2025, ПРАЙМ
В ФАО ООН рассказали о росте числа людей, страдающих от голода
Согласно прогнозу, 512 миллионов человек будут страдать от голода в 2030 году, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и... | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T09:38+0300
2025-11-30T09:38+0300
2025-11-30T09:38+0300
общество
мировая экономика
рф
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/83882/54/838825400_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_bb8eee2ae44b82c0dffd385fec431f9e.jpg
МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. Согласно прогнозу, 512 миллионов человек будут страдать от голода в 2030 году, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков. "Согласно текущему прогнозу, в 2030 году при сохранении нынешней динамики 512 миллионов наших соседей по планете будут страдать от хронического недоедания, причём 60% из них будут жить в Африке", - сказал Кобяков. По его словам, такие данные говорят о том, что нужно активизировать международное сотрудничество, кратно увеличить финансирование сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственных цепочек.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83882/54/838825400_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_093e7f07510188b0e6da925a445cd4b3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, рф, оон
Общество , Мировая экономика, РФ, ООН
В ФАО ООН рассказали о росте числа людей, страдающих от голода
Глава отделения ФАО Кобяков: 512 миллионов человек будут страдать от голода в 2030 году
МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. Согласно прогнозу, 512 миллионов человек будут страдать от голода в 2030 году, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков.
"Согласно текущему прогнозу, в 2030 году при сохранении нынешней динамики 512 миллионов наших соседей по планете будут страдать от хронического недоедания, причём 60% из них будут жить в Африке", - сказал Кобяков.
По его словам, такие данные говорят о том, что нужно активизировать международное сотрудничество, кратно увеличить финансирование сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственных цепочек.