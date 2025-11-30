Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ФАО ООН рассказали о росте числа людей, страдающих от голода - 30.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251130/golod-865064525.html
В ФАО ООН рассказали о росте числа людей, страдающих от голода
В ФАО ООН рассказали о росте числа людей, страдающих от голода - 30.11.2025, ПРАЙМ
В ФАО ООН рассказали о росте числа людей, страдающих от голода
Согласно прогнозу, 512 миллионов человек будут страдать от голода в 2030 году, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и... | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T09:38+0300
2025-11-30T09:38+0300
общество
мировая экономика
рф
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/83882/54/838825400_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_bb8eee2ae44b82c0dffd385fec431f9e.jpg
МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. Согласно прогнозу, 512 миллионов человек будут страдать от голода в 2030 году, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков. "Согласно текущему прогнозу, в 2030 году при сохранении нынешней динамики 512 миллионов наших соседей по планете будут страдать от хронического недоедания, причём 60% из них будут жить в Африке", - сказал Кобяков. По его словам, такие данные говорят о том, что нужно активизировать международное сотрудничество, кратно увеличить финансирование сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственных цепочек.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83882/54/838825400_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_093e7f07510188b0e6da925a445cd4b3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, рф, оон
Общество , Мировая экономика, РФ, ООН
09:38 30.11.2025
 
В ФАО ООН рассказали о росте числа людей, страдающих от голода

Глава отделения ФАО Кобяков: 512 миллионов человек будут страдать от голода в 2030 году

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЭмблема ООН
Эмблема ООН
Эмблема ООН. Архивное фото
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. Согласно прогнозу, 512 миллионов человек будут страдать от голода в 2030 году, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков.
"Согласно текущему прогнозу, в 2030 году при сохранении нынешней динамики 512 миллионов наших соседей по планете будут страдать от хронического недоедания, причём 60% из них будут жить в Африке", - сказал Кобяков.
По его словам, такие данные говорят о том, что нужно активизировать международное сотрудничество, кратно увеличить финансирование сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственных цепочек.
 
ОбществоМировая экономикаРФООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала