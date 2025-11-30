https://1prime.ru/20251130/golod-865064525.html

В ФАО ООН рассказали о росте числа людей, страдающих от голода

В ФАО ООН рассказали о росте числа людей, страдающих от голода - 30.11.2025, ПРАЙМ

В ФАО ООН рассказали о росте числа людей, страдающих от голода

Согласно прогнозу, 512 миллионов человек будут страдать от голода в 2030 году, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и... | 30.11.2025, ПРАЙМ

общество

мировая экономика

рф

оон

МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. Согласно прогнозу, 512 миллионов человек будут страдать от голода в 2030 году, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков. "Согласно текущему прогнозу, в 2030 году при сохранении нынешней динамики 512 миллионов наших соседей по планете будут страдать от хронического недоедания, причём 60% из них будут жить в Африке", - сказал Кобяков. По его словам, такие данные говорят о том, что нужно активизировать международное сотрудничество, кратно увеличить финансирование сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственных цепочек.

