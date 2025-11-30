https://1prime.ru/20251130/gosduma-865059360.html

В Госдуме предложили выплачивать материнскую зарплату не менее МРОТ

МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложили выплачивать женщинам с 5 и более детьми "материнскую заработную плату" в размере не менее МРОТ. Законопроект о соответствующих изменениях в Трудовой кодекс направлен на получение заключения в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Неработающие женщины, воспитывающие пять и более детей, и не лишенные родительских прав, являющиеся гражданами Российской Федерации, имеют право на получение материнской заработной платы, выплачиваемой за счет средств федерального бюджета Российской Федерации. Размер заработной платы указанной категории граждан не может быть меньше минимального размера оплаты труда", - говорится в тексте законопроекта. Инициативой предлагается выплачивать соответствующую "зарплату" до достижения старшим из трех последних детей возраста 18 лет. "Размер и порядок получения заработной платы указанной категорией граждан определяется правительством Российской Федерации", - отмечается в документе. Депутат Госдумы Алексей Куринный в беседе с РИА Новости пояснил, что инициативой предусматривается закрепление права неработающих многодетных матерей, воспитывающих пять и более детей, на получение ежемесячной материнской заработной платы, которая по сути является пособием маме за воспитание детей. Он отметил, что сейчас матери пятерых и более детей сталкиваются с ситуацией, когда полноценное трудоустройство для них оказывается невозможным. "Реализация инициативы потребует дополнительных федеральных средств. Но мы считаем эти расходы стратегическими. Это инвестиция в демографическую безопасность и в будущее России", - добавил парламентарий.

