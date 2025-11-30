Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили изменить условия выдачи семейной ипотеки - 30.11.2025
https://1prime.ru/20251130/gosduma-865060680.html
В Госдуме предложили изменить условия выдачи семейной ипотеки
2025-11-30T04:22+0300
2025-11-30T05:01+0300
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили изменить условия выдачи семейной ипотеки, в частности распространить ее на все семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми вне зависимости от их возраста. Обращение на имя вице-премьера Татьяны Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. "Предлагается установить право на получение семейной ипотеки по льготной ставке до 4% для всех семей, воспитывающих двух и более несовершеннолетних детей, вне зависимости от возраста детей, при сохранении действующих требований к целевому использованию средств, платежеспособности и механизмам управления рисками", - сказано в письме. Также инициативой предусматривается возможность рефинансирования ранее оформленных кредитов для данной категории граждан. "Существующая система льготного ипотечного кредитования ставит граждан в неравные условия. Оформить ипотеку по 6% годовых могут семьи с ребёнком в возрасте до семи лет. При этом желающие купить новостройку в малых городах или на территориях с низкими объёмами строительства должны иметь двух несовершеннолетних детей в возрасте от 7 до 18 лет", - сказал Миронов РИА Новости. Он считает, что выдавать ипотеку надо всем семьям с двумя детьми независимо от их возраста. "Справедливая Россия" предлагает снизить стоимость кредита до 4% годовых, что позволит воспользоваться льготной программой большему числу российских семей", - добавил лидер партии. Комментируя инициативу, Лантратова в беседе с РИА Новости отметила, что каждая семья, готовая завести второго, третьего или последующего ребёнка, должна получать поддержку, а не сталкиваться с искусственным барьером. "Уверены: государство должно поддерживать не только молодые семьи, но и все семьи, которые решаются на второго, третьего и последующих детей - вне зависимости от того, сколько лет их старшим детям", - добавила она.
04:22 30.11.2025 (обновлено: 05:01 30.11.2025)
 
В Госдуме предложили изменить условия выдачи семейной ипотеки

Миронов предложил распространить семейную ипотеку на семьи с двумя и более детьми

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили изменить условия выдачи семейной ипотеки, в частности распространить ее на все семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми вне зависимости от их возраста.
Обращение на имя вице-премьера Татьяны Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
"Предлагается установить право на получение семейной ипотеки по льготной ставке до 4% для всех семей, воспитывающих двух и более несовершеннолетних детей, вне зависимости от возраста детей, при сохранении действующих требований к целевому использованию средств, платежеспособности и механизмам управления рисками", - сказано в письме.
Также инициативой предусматривается возможность рефинансирования ранее оформленных кредитов для данной категории граждан.
"Существующая система льготного ипотечного кредитования ставит граждан в неравные условия. Оформить ипотеку по 6% годовых могут семьи с ребёнком в возрасте до семи лет. При этом желающие купить новостройку в малых городах или на территориях с низкими объёмами строительства должны иметь двух несовершеннолетних детей в возрасте от 7 до 18 лет", - сказал Миронов РИА Новости.
Он считает, что выдавать ипотеку надо всем семьям с двумя детьми независимо от их возраста. "Справедливая Россия" предлагает снизить стоимость кредита до 4% годовых, что позволит воспользоваться льготной программой большему числу российских семей", - добавил лидер партии.
Комментируя инициативу, Лантратова в беседе с РИА Новости отметила, что каждая семья, готовая завести второго, третьего или последующего ребёнка, должна получать поддержку, а не сталкиваться с искусственным барьером.
"Уверены: государство должно поддерживать не только молодые семьи, но и все семьи, которые решаются на второго, третьего и последующих детей - вне зависимости от того, сколько лет их старшим детям", - добавила она.
 
