https://1prime.ru/20251130/gosduma-865069468.html
В Госдуме оценили работу по импортозамещению WhatsApp
В Госдуме оценили работу по импортозамещению WhatsApp - 30.11.2025, ПРАЙМ
В Госдуме оценили работу по импортозамещению WhatsApp
Благодаря стремительному развитию платформы Max работа по импортозамещению WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской на территории... | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T15:33+0300
2025-11-30T15:33+0300
2025-11-30T15:33+0300
технологии
россия
рф
whatsapp
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f766828ca1519927f1f8effb3171944.jpg
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Благодаря стремительному развитию платформы Max работа по импортозамещению WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской на территории РФ) успешно завершается, считает глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. "Получаю много просьб прокомментировать перспективы работы мессенджера WhatsApp в России. Моё мнение: благодаря стремительному развитию национальной платформы Max работа по импортозамещению WhatsApp успешно завершается", - написал Боярский в своем канале на Max. Боярский отметил, что у мессенджера WhatsApp было предостаточно времени, чтобы наладить элементарное взаимодействие с российскими регуляторами, однако не было сделано даже попыток. "Исходя из этого, я не вижу более веских причин и дальнейшего смысла продолжать потакать американской экстремистской Meta* (Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) и её мессенджеру со всеми их угрозами, утечками и демонстративным нежеланием выполнять требования законов Российской Федерации", - добавил глава думского комитета.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df5961f48ff970f59a5349a8b0c15aab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, рф, whatsapp, госдума
Технологии, РОССИЯ, РФ, WhatsApp, Госдума
В Госдуме оценили работу по импортозамещению WhatsApp
Боярский заявил, что работа по импортозамещению WhatsApp успешно завершается
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Благодаря стремительному развитию платформы Max работа по импортозамещению WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской на территории РФ) успешно завершается, считает глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
"Получаю много просьб прокомментировать перспективы работы мессенджера WhatsApp
в России. Моё мнение: благодаря стремительному развитию национальной платформы Max работа по импортозамещению WhatsApp успешно завершается", - написал Боярский в своем канале
на Max.
Боярский отметил, что у мессенджера WhatsApp было предостаточно времени, чтобы наладить элементарное взаимодействие с российскими регуляторами, однако не было сделано даже попыток.
"Исходя из этого, я не вижу более веских причин и дальнейшего смысла продолжать потакать американской экстремистской Meta* (Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) и её мессенджеру со всеми их угрозами, утечками и демонстративным нежеланием выполнять требования законов Российской Федерации", - добавил глава думского комитета.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская