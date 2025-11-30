Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме оценили работу по импортозамещению WhatsApp - 30.11.2025
В Госдуме оценили работу по импортозамещению WhatsApp
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Благодаря стремительному развитию платформы Max работа по импортозамещению WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской на территории РФ) успешно завершается, считает глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. "Получаю много просьб прокомментировать перспективы работы мессенджера WhatsApp в России. Моё мнение: благодаря стремительному развитию национальной платформы Max работа по импортозамещению WhatsApp успешно завершается", - написал Боярский в своем канале на Max. Боярский отметил, что у мессенджера WhatsApp было предостаточно времени, чтобы наладить элементарное взаимодействие с российскими регуляторами, однако не было сделано даже попыток. "Исходя из этого, я не вижу более веских причин и дальнейшего смысла продолжать потакать американской экстремистской Meta* (Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) и её мессенджеру со всеми их угрозами, утечками и демонстративным нежеланием выполнять требования законов Российской Федерации", - добавил глава думского комитета.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
15:33 30.11.2025
 
В Госдуме оценили работу по импортозамещению WhatsApp

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Благодаря стремительному развитию платформы Max работа по импортозамещению WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской на территории РФ) успешно завершается, считает глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
"Получаю много просьб прокомментировать перспективы работы мессенджера WhatsApp в России. Моё мнение: благодаря стремительному развитию национальной платформы Max работа по импортозамещению WhatsApp успешно завершается", - написал Боярский в своем канале на Max.
Боярский отметил, что у мессенджера WhatsApp было предостаточно времени, чтобы наладить элементарное взаимодействие с российскими регуляторами, однако не было сделано даже попыток.
"Исходя из этого, я не вижу более веских причин и дальнейшего смысла продолжать потакать американской экстремистской Meta* (Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) и её мессенджеру со всеми их угрозами, утечками и демонстративным нежеланием выполнять требования законов Российской Федерации", - добавил глава думского комитета.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
