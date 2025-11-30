Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс PMI в промсекторе Китая в ноябре вырос до 49,2 пункта - 30.11.2025
Индекс PMI в промсекторе Китая в ноябре вырос до 49,2 пункта
ПЕКИН, 30 ноя - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в ноябре вырос до 49,2 пункта против 49 пунктов в октябре, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные государственного статистического управления КНР. При этом индекс с апреля этого года остается ниже психологической отметки в 50 пунктов. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о спаде. PMI крупных предприятий в ноябре снизился на 0,6 пункта, до 49,3 пункта, PMI средних увеличился на 0,2 пункта, до 48,9 пункта, малых - вырос на 2 пункта, до 49,1 пункта. Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства в ноябре составил 50, увеличившись на 0,3 процентных пункта, оставшись на уровне психологической отметки, что свидетельствует об общей стабильности в промышленности. Индекс новых заказов вырос на 0,4 пункта, до 49,2 пункта, что свидетельствует о некотором улучшении рыночного спроса в производственном секторе. Индекс сырьевых запасов в ноябре остался на уровне октября в 47,3 пункта, что указывает на продолжающееся сокращение запасов основных видов сырья в промышленности. Индекс занятости составил 48,4 пункта, увеличившись на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем, что свидетельствует о небольшом оживлении в сфере занятости на производственных предприятиях. Тем временем индекс поставок сырья в ноябре вырос на 0,1 пункта - до 50,1 пункта, что свидетельствует об ускорении поставок сырья для поставщиков в производственном секторе.
Индекс PMI в промсекторе Китая в ноябре вырос до 49,2 пункта

Индекс деловой активности в промышленном секторе Китая в ноябре вырос до 49,2 пункта

ПЕКИН, 30 ноя - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в ноябре вырос до 49,2 пункта против 49 пунктов в октябре, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные государственного статистического управления КНР.
При этом индекс с апреля этого года остается ниже психологической отметки в 50 пунктов. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о спаде.
PMI крупных предприятий в ноябре снизился на 0,6 пункта, до 49,3 пункта, PMI средних увеличился на 0,2 пункта, до 48,9 пункта, малых - вырос на 2 пункта, до 49,1 пункта.
Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства в ноябре составил 50, увеличившись на 0,3 процентных пункта, оставшись на уровне психологической отметки, что свидетельствует об общей стабильности в промышленности.
Индекс новых заказов вырос на 0,4 пункта, до 49,2 пункта, что свидетельствует о некотором улучшении рыночного спроса в производственном секторе. Индекс сырьевых запасов в ноябре остался на уровне октября в 47,3 пункта, что указывает на продолжающееся сокращение запасов основных видов сырья в промышленности.
Индекс занятости составил 48,4 пункта, увеличившись на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем, что свидетельствует о небольшом оживлении в сфере занятости на производственных предприятиях. Тем временем индекс поставок сырья в ноябре вырос на 0,1 пункта - до 50,1 пункта, что свидетельствует об ускорении поставок сырья для поставщиков в производственном секторе.
 
