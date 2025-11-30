https://1prime.ru/20251130/indeks-865062327.html

Индекс PMI в непроизводственном секторе Китая упал ниже 50 пунктов

ПЕКИН, 30 ноя - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в ноябре снизился до 49,5 пункта, впервые с декабря 2022 года опустившись ниже психологической отметки в 50 пунктов, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные государственного статистического управления страны. По сравнению с октябрем PMI в непроизводственном секторе, который включает услуги и строительство, упал на 0,6 процентного пункта, опустившись ниже психологической отметки в 50 пунктов, что демонстрирует спад активности. Отмечается, что индекс деловой активности в строительной отрасли составил 49,6 пункта, что на 0,5 процентных пункта больше, чем в предыдущем месяце. При этом индекс деловой активности в сфере услуг упал сразу 0,7 процентных пункта - до 49,5 пункта. Статбюро уточняет, что в сфере услуг индексы деловой активности в секторе железнодорожного транспорта, телекоммуникаций, радио-и телевещания, спутниковой связи, денежно-кредитных и финансовых услуг превышают 55 пунктов, что является относительно хорошим диапазоном, в то время как PMI в секторе недвижимости и жилищных услуг находятся ниже критической отметки в 50 пунктов.

