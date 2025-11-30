https://1prime.ru/20251130/lavrov-865066199.html

Россия не уступает Западу в экспорте оборонной продукции, заявил Лавров

2025-11-30T12:41+0300

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Российская сторона ничуть не уступает Западу в экспорте оборонной продукции, хорошо зарекомендовавшей себя на мировом рынке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы совсем не уступаем в этой "гонке". Когда идут репортажи с различных салонов авиационной техники или другой военной продукции, я горжусь тем, как принимают наши изделия. Нисколько не сомневаюсь, что это часть российского авторитета на международной арене, часть материальной основы российской внешней политики", - сказал он в интервью программе "Военная приемка". Как отметил министр, продвигаемые самими же западными державами принципы свободного рынка, честной конкуренции, презумпции невиновности "пошли прахом", как только там поняли, что проигрывают в конкуренции с Россией. По словам Лаврова, экспортные ограничения против РФ - пример нечистоплотной и неконкурентной борьбы Запада, расписавшегося таким образом в своей недоговороспособности. "Мы знаем, как этому противодействовать, потому что подавляющее большинство незападных стран не хочет смириться с тем, чтобы "плясать под эту дудку" всю оставшуюся жизнь. Все хотят торговать по-честному, а те, кто искренне хотят совершать взаимовыгодные сделки, всегда найдут цепочки и финансовые, и банковские, и логистические, что сейчас и происходит", - подчеркнул министр.

