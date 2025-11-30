https://1prime.ru/20251130/litva-865070813.html
Литва обратилась к ЕК с призывом в отношении Белоруссии
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Министерства иностранных дел и транспорта Литвы обратились к Европейской комиссии с просьбой помочь вернуть грузовики, застрявшие на территории Беларуси, сообщает агентство BNS. "В письме <…> содержится просьба разработать и представить последовательный план действий ЕС по оказанию помощи европейским перевозчикам в Белоруссии", — говорится в материале.Кроме того, Литва разрабатывает новые санкции против Беларуси. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович отметил, что литовские грузовики остаются на белорусской территории после открытия пограничных пунктов, так как Вильнюс не желает вести диалог на политическом уровне. По поручению президента Беларуси Александра Лукашенко Вольфович встретился с водителями грузовиков. Во время доклада главе государства во вторник госсекретарь сообщил, что на специальных стоянках размещено более 1,8 тысячи грузовиков с литовской регистрацией. Лукашенко подчеркнул, что ситуацию на границе следует решать через дипломатические службы обеих стран.
