Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Литва обратилась к ЕК с призывом в отношении Белоруссии - 30.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251130/litva-865070813.html
Литва обратилась к ЕК с призывом в отношении Белоруссии
Литва обратилась к ЕК с призывом в отношении Белоруссии - 30.11.2025, ПРАЙМ
Литва обратилась к ЕК с призывом в отношении Белоруссии
Министерства иностранных дел и транспорта Литвы обратились к Европейской комиссии с просьбой помочь вернуть грузовики, застрявшие на территории Беларуси,... | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T17:37+0300
2025-11-30T17:37+0300
белоруссия
литва
вильнюс
александр лукашенко
ес
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/50/841375051_0:156:2049:1308_1920x0_80_0_0_e9c3d35b62a0f00ba0013f2dc80e62f3.jpg
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Министерства иностранных дел и транспорта Литвы обратились к Европейской комиссии с просьбой помочь вернуть грузовики, застрявшие на территории Беларуси, сообщает агентство BNS. "В письме &lt;…&gt; содержится просьба разработать и представить последовательный план действий ЕС по оказанию помощи европейским перевозчикам в Белоруссии", — говорится в материале.Кроме того, Литва разрабатывает новые санкции против Беларуси. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович отметил, что литовские грузовики остаются на белорусской территории после открытия пограничных пунктов, так как Вильнюс не желает вести диалог на политическом уровне. По поручению президента Беларуси Александра Лукашенко Вольфович встретился с водителями грузовиков. Во время доклада главе государства во вторник госсекретарь сообщил, что на специальных стоянках размещено более 1,8 тысячи грузовиков с литовской регистрацией. Лукашенко подчеркнул, что ситуацию на границе следует решать через дипломатические службы обеих стран.
https://1prime.ru/20251127/belorussiya-865003188.html
https://1prime.ru/20251127/lukashenko-864987225.html
белоруссия
литва
вильнюс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/50/841375051_48:0:1999:1463_1920x0_80_0_0_e76016837354d947d45682df90c8763e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
белоруссия, литва, вильнюс, александр лукашенко, ес, ек
БЕЛОРУССИЯ, ЛИТВА, Вильнюс, Александр Лукашенко, ЕС, ЕК
17:37 30.11.2025
 
Литва обратилась к ЕК с призывом в отношении Белоруссии

Литва просит ЕС помочь вернуть грузовики из Белоруссии и ввести новые санкции

© CC BY 2.0 / Mr.TinMDФлаг Литвы
Флаг Литвы - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
Флаг Литвы. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Mr.TinMD
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Министерства иностранных дел и транспорта Литвы обратились к Европейской комиссии с просьбой помочь вернуть грузовики, застрявшие на территории Беларуси, сообщает агентство BNS.
"В письме <…> содержится просьба разработать и представить последовательный план действий ЕС по оказанию помощи европейским перевозчикам в Белоруссии", — говорится в материале.
Государственные флаги России и Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Парламент Белоруссии одобрил соглашение с Россией о рынке электроэнергии
27 ноября, 22:32
Кроме того, Литва разрабатывает новые санкции против Беларуси.
Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович отметил, что литовские грузовики остаются на белорусской территории после открытия пограничных пунктов, так как Вильнюс не желает вести диалог на политическом уровне. По поручению президента Беларуси Александра Лукашенко Вольфович встретился с водителями грузовиков. Во время доклада главе государства во вторник госсекретарь сообщил, что на специальных стоянках размещено более 1,8 тысячи грузовиков с литовской регистрацией. Лукашенко подчеркнул, что ситуацию на границе следует решать через дипломатические службы обеих стран.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Запад целенаправленно готовится к войне, заявил Лукашенко
27 ноября, 11:07
 
БЕЛОРУССИЯЛИТВАВильнюсАлександр ЛукашенкоЕСЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала