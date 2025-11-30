https://1prime.ru/20251130/litva-865070813.html

Литва обратилась к ЕК с призывом в отношении Белоруссии

Литва обратилась к ЕК с призывом в отношении Белоруссии - 30.11.2025, ПРАЙМ

Литва обратилась к ЕК с призывом в отношении Белоруссии

Министерства иностранных дел и транспорта Литвы обратились к Европейской комиссии с просьбой помочь вернуть грузовики, застрявшие на территории Беларуси,... | 30.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-30T17:37+0300

2025-11-30T17:37+0300

2025-11-30T17:37+0300

белоруссия

литва

вильнюс

александр лукашенко

ес

ек

https://cdnn.1prime.ru/img/84137/50/841375051_0:156:2049:1308_1920x0_80_0_0_e9c3d35b62a0f00ba0013f2dc80e62f3.jpg

МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Министерства иностранных дел и транспорта Литвы обратились к Европейской комиссии с просьбой помочь вернуть грузовики, застрявшие на территории Беларуси, сообщает агентство BNS. "В письме <…> содержится просьба разработать и представить последовательный план действий ЕС по оказанию помощи европейским перевозчикам в Белоруссии", — говорится в материале.Кроме того, Литва разрабатывает новые санкции против Беларуси. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович отметил, что литовские грузовики остаются на белорусской территории после открытия пограничных пунктов, так как Вильнюс не желает вести диалог на политическом уровне. По поручению президента Беларуси Александра Лукашенко Вольфович встретился с водителями грузовиков. Во время доклада главе государства во вторник госсекретарь сообщил, что на специальных стоянках размещено более 1,8 тысячи грузовиков с литовской регистрацией. Лукашенко подчеркнул, что ситуацию на границе следует решать через дипломатические службы обеих стран.

https://1prime.ru/20251127/belorussiya-865003188.html

https://1prime.ru/20251127/lukashenko-864987225.html

белоруссия

литва

вильнюс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

белоруссия, литва, вильнюс, александр лукашенко, ес, ек