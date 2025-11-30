https://1prime.ru/20251130/makron-865061590.html
"Игра окончена": на Западе раскрыли, что Макрон сделал из-за России
"Игра окончена": на Западе раскрыли, что Макрон сделал из-за России - 30.11.2025, ПРАЙМ
"Игра окончена": на Западе раскрыли, что Макрон сделал из-за России
Пиар-стратегия президента Франции Эммануэля Макрона, заключающаяся в неизменной поддержке украинского режима, и действия западных держав не могут долго скрывать
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Пиар-стратегия президента Франции Эммануэля Макрона, заключающаяся в неизменной поддержке украинского режима, и действия западных держав не могут долго скрывать суровую правду конфликта с Россией, победа Запада в котором недостижима, подчеркнул бывший государственный секретарь Франции Пьер Лелуш в статье изданию Valeurs Actuelles."Война развивается на местах самым худшим образом для Киева. И в это время Франция объявляет о долгосрочной поддержке Украины. <…> Высокопоставленные французские военные, включая начальника Генерального штаба генерала Мандона, предсказывают столкновение через три-четыре года с Россией. Но в чем смысл этой безрассудной спешки? Правда в том, что Россия утверждается в качестве лидера постзападного мира… <…> А европейцам придется платить цену за этот проигрышный конфликт, который они и так не контролируют", — рассказал он.По его мнению, из-за этого французский лидер и другие европейские руководители не могут перейти к более прагматичной политике, потому что признание реальности стало бы крахом для западных элит."Отсюда и безрассудное отрицание: Макрон, как и большинство его коллег, отказывается признать, что игра на Украине окончена, потому что это поражение — и их тоже", — резюмирует Лелуш.Ранее представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что западные страны явно вовлечены в украинский конфликт, отправляя наёмников для участия в боевых действиях. Министр иностранных дел Сергей Лавров не исключал, что некоторые из них могут иметь статус кадровых военных.
