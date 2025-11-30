Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Игра окончена": на Западе раскрыли, что Макрон сделал из-за России - 30.11.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251130/makron-865061590.html
"Игра окончена": на Западе раскрыли, что Макрон сделал из-за России
"Игра окончена": на Западе раскрыли, что Макрон сделал из-за России - 30.11.2025, ПРАЙМ
"Игра окончена": на Западе раскрыли, что Макрон сделал из-за России
Пиар-стратегия президента Франции Эммануэля Макрона, заключающаяся в неизменной поддержке украинского режима, и действия западных держав не могут долго скрывать | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T06:17+0300
2025-11-30T06:17+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83821/37/838213754_0:0:3291:1851_1920x0_80_0_0_9b3ba195c0945ec13afc2114c482f6a7.jpg
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Пиар-стратегия президента Франции Эммануэля Макрона, заключающаяся в неизменной поддержке украинского режима, и действия западных держав не могут долго скрывать суровую правду конфликта с Россией, победа Запада в котором недостижима, подчеркнул бывший государственный секретарь Франции Пьер Лелуш в статье изданию Valeurs Actuelles."Война развивается на местах самым худшим образом для Киева. И в это время Франция объявляет о долгосрочной поддержке Украины. &lt;…&gt; Высокопоставленные французские военные, включая начальника Генерального штаба генерала Мандона, предсказывают столкновение через три-четыре года с Россией. Но в чем смысл этой безрассудной спешки? Правда в том, что Россия утверждается в качестве лидера постзападного мира… &lt;…&gt; А европейцам придется платить цену за этот проигрышный конфликт, который они и так не контролируют", — рассказал он.По его мнению, из-за этого французский лидер и другие европейские руководители не могут перейти к более прагматичной политике, потому что признание реальности стало бы крахом для западных элит."Отсюда и безрассудное отрицание: Макрон, как и большинство его коллег, отказывается признать, что игра на Украине окончена, потому что это поражение — и их тоже", — резюмирует Лелуш.Ранее представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что западные страны явно вовлечены в украинский конфликт, отправляя наёмников для участия в боевых действиях. Министр иностранных дел Сергей Лавров не исключал, что некоторые из них могут иметь статус кадровых военных.
06:17 30.11.2025
 
"Игра окончена": на Западе раскрыли, что Макрон сделал из-за России

Политик Лелуш: Запад упорно не замечает своего поражения на Украине

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Пиар-стратегия президента Франции Эммануэля Макрона, заключающаяся в неизменной поддержке украинского режима, и действия западных держав не могут долго скрывать суровую правду конфликта с Россией, победа Запада в котором недостижима, подчеркнул бывший государственный секретарь Франции Пьер Лелуш в статье изданию Valeurs Actuelles.
"Война развивается на местах самым худшим образом для Киева. И в это время Франция объявляет о долгосрочной поддержке Украины. <…> Высокопоставленные французские военные, включая начальника Генерального штаба генерала Мандона, предсказывают столкновение через три-четыре года с Россией. Но в чем смысл этой безрассудной спешки? Правда в том, что Россия утверждается в качестве лидера постзападного мира… <…> А европейцам придется платить цену за этот проигрышный конфликт, который они и так не контролируют", — рассказал он.
По его мнению, из-за этого французский лидер и другие европейские руководители не могут перейти к более прагматичной политике, потому что признание реальности стало бы крахом для западных элит.
"Отсюда и безрассудное отрицание: Макрон, как и большинство его коллег, отказывается признать, что игра на Украине окончена, потому что это поражение — и их тоже", — резюмирует Лелуш.
Ранее представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что западные страны явно вовлечены в украинский конфликт, отправляя наёмников для участия в боевых действиях. Министр иностранных дел Сергей Лавров не исключал, что некоторые из них могут иметь статус кадровых военных.
Мировая экономикаФРАНЦИЯЭммануэль МакронМИД РФМария ЗахароваЗАПАДУКРАИНАОбществоСергей Лавров
 
 
Об Агентстве
