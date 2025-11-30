Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Артиста Музыченко трижды привлекали к ответственности за неоплату штрафов - 30.11.2025
Артиста Музыченко трижды привлекали к ответственности за неоплату штрафов
Артиста Музыченко трижды привлекали к ответственности за неоплату штрафов - 30.11.2025, ПРАЙМ
Артиста Музыченко трижды привлекали к ответственности за неоплату штрафов
Фронтмена рок-группы The Hatters Юрия Музыченко трижды штрафовали в 2025 году в двукратном размере за неоплату в срок штрафов, следует из материалов суда в... | 30.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Фронтмена рок-группы The Hatters Юрия Музыченко трижды штрафовали в 2025 году в двукратном размере за неоплату в срок штрафов, следует из материалов суда в Санкт-Петербурге, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, Музыченко трижды привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Согласно кодексу, по ней грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов. За что ранее музыкант получал штрафы и какова сумма новых, назначенных судом, не уточняется. В отношении Музыченко уже зарегистрировано еще одно аналогичное административное дело, оно пока не рассмотрено.
бизнес, общество , рф
Бизнес, Общество , РФ
08:33 30.11.2025
 
Артиста Музыченко трижды привлекали к ответственности за неоплату штрафов

Фронтмена The Hatters Музыченко трижды штрафовали за неуплату штрафов в 2025 году

© РИА Новости . Владимир Астапкович
The Hatters - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
The Hatters . Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Фронтмена рок-группы The Hatters Юрия Музыченко трижды штрафовали в 2025 году в двукратном размере за неоплату в срок штрафов, следует из материалов суда в Санкт-Петербурге, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, Музыченко трижды привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Согласно кодексу, по ней грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов.
За что ранее музыкант получал штрафы и какова сумма новых, назначенных судом, не уточняется.
В отношении Музыченко уже зарегистрировано еще одно аналогичное административное дело, оно пока не рассмотрено.
 
