https://1prime.ru/20251130/mvd-865065194.html

МВД рассказало, как не попасться на мошенников на китайских маркетплейсах

МВД рассказало, как не попасться на мошенников на китайских маркетплейсах - 30.11.2025, ПРАЙМ

МВД рассказало, как не попасться на мошенников на китайских маркетплейсах

Мошенники на китайских маркетплейсах используют схемы с фейковыми трек-номерами и нейросетевыми отзывами, чтобы обезопасить себя при онлайн-покупках, стоит... | 30.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-30T11:39+0300

2025-11-30T11:39+0300

2025-11-30T11:39+0300

бизнес

финансы

банки

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922389_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93aef6d0dcb4b815b908fa1f9bfa15f4.jpg

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Мошенники на китайских маркетплейсах используют схемы с фейковыми трек-номерами и нейросетевыми отзывами, чтобы обезопасить себя при онлайн-покупках, стоит проверять трек-номер заказа через независимые сервисы и анализировать отзывы, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Отмечается, что мошенники на популярных китайских маркетплейсах используют схемы с фейковыми трек-номерами, отзывами, написанными нейросетями, "зеркалами" известных магазинов и скрытыми доплатам при оформлении заказа. "Проверяйте трек-номер не только на маркетплейсе, но и через независимые сервисы: Почта России, Cainiao и другие. Если статус "завис" или расходится с данными - это тревожный сигнал", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Также правоохранители рассказали, что стоит анализировать отзывы, так как новые аккаунты, однотипные фото и идеальные ракурсы являются признаком "накрутки". Стоит искать негативные оценки и проверять изображения через поиск по картинкам. "Читайте описание до конца - в нём часто скрывают реальную комплектацию или статус "реплики". Сверяйте название и URL магазина. Одна лишняя буква - и вы в поддельном "официальном" магазине", - добавили в МВД. В управлении также посоветовали общаться с продавцом до оплаты, так как его уклончивые ответы или отсутствие реакции могут стать поводом отказаться от покупки. Правоохранители рассказали, что не стоит соглашаться на дополнительные оплаты. В таком случае необходимо отменить заказ, пока в его статусе указано "ожидает отправки". "При проблеме - открывайте спор: приложите фото, видео распаковки, скриншоты описания и чата. Чем больше доказательств - тем выше шанс на полный возврат", - сообщили в управлении. В заключение в МВД отметили, что маркетплейсы стараются защищать покупателей, только если граждане проявляют бдительность. Стоит всегда проверять детали заказа, прежде чем оплачивать его.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, банки, мвд