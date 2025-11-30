https://1prime.ru/20251130/mvd-865065194.html
МВД рассказало, как не попасться на мошенников на китайских маркетплейсах
МВД рассказало, как не попасться на мошенников на китайских маркетплейсах - 30.11.2025, ПРАЙМ
МВД рассказало, как не попасться на мошенников на китайских маркетплейсах
Мошенники на китайских маркетплейсах используют схемы с фейковыми трек-номерами и нейросетевыми отзывами, чтобы обезопасить себя при онлайн-покупках, стоит... | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T11:39+0300
2025-11-30T11:39+0300
2025-11-30T11:39+0300
бизнес
финансы
банки
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922389_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93aef6d0dcb4b815b908fa1f9bfa15f4.jpg
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Мошенники на китайских маркетплейсах используют схемы с фейковыми трек-номерами и нейросетевыми отзывами, чтобы обезопасить себя при онлайн-покупках, стоит проверять трек-номер заказа через независимые сервисы и анализировать отзывы, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Отмечается, что мошенники на популярных китайских маркетплейсах используют схемы с фейковыми трек-номерами, отзывами, написанными нейросетями, "зеркалами" известных магазинов и скрытыми доплатам при оформлении заказа. "Проверяйте трек-номер не только на маркетплейсе, но и через независимые сервисы: Почта России, Cainiao и другие. Если статус "завис" или расходится с данными - это тревожный сигнал", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Также правоохранители рассказали, что стоит анализировать отзывы, так как новые аккаунты, однотипные фото и идеальные ракурсы являются признаком "накрутки". Стоит искать негативные оценки и проверять изображения через поиск по картинкам. "Читайте описание до конца - в нём часто скрывают реальную комплектацию или статус "реплики". Сверяйте название и URL магазина. Одна лишняя буква - и вы в поддельном "официальном" магазине", - добавили в МВД. В управлении также посоветовали общаться с продавцом до оплаты, так как его уклончивые ответы или отсутствие реакции могут стать поводом отказаться от покупки. Правоохранители рассказали, что не стоит соглашаться на дополнительные оплаты. В таком случае необходимо отменить заказ, пока в его статусе указано "ожидает отправки". "При проблеме - открывайте спор: приложите фото, видео распаковки, скриншоты описания и чата. Чем больше доказательств - тем выше шанс на полный возврат", - сообщили в управлении. В заключение в МВД отметили, что маркетплейсы стараются защищать покупателей, только если граждане проявляют бдительность. Стоит всегда проверять детали заказа, прежде чем оплачивать его.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922389_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1b2d050f242fc2bab7de15259f14d422.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы, банки, мвд
Бизнес, Финансы, Банки, МВД
МВД рассказало, как не попасться на мошенников на китайских маркетплейсах
МВД: мошенники на китайских маркетплейсах используют схемы с фейковыми трек-номерами
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ.
Мошенники на китайских маркетплейсах используют схемы с фейковыми трек-номерами и нейросетевыми отзывами, чтобы обезопасить себя при онлайн-покупках, стоит проверять трек-номер заказа через независимые сервисы и анализировать отзывы, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ
.
Отмечается, что мошенники на популярных китайских маркетплейсах используют схемы с фейковыми трек-номерами, отзывами, написанными нейросетями, "зеркалами" известных магазинов и скрытыми доплатам при оформлении заказа.
"Проверяйте трек-номер не только на маркетплейсе, но и через независимые сервисы: Почта России, Cainiao и другие. Если статус "завис" или расходится с данными - это тревожный сигнал", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
Также правоохранители рассказали, что стоит анализировать отзывы, так как новые аккаунты, однотипные фото и идеальные ракурсы являются признаком "накрутки". Стоит искать негативные оценки и проверять изображения через поиск по картинкам.
"Читайте описание до конца - в нём часто скрывают реальную комплектацию или статус "реплики". Сверяйте название и URL магазина. Одна лишняя буква - и вы в поддельном "официальном" магазине", - добавили в МВД
.
В управлении также посоветовали общаться с продавцом до оплаты, так как его уклончивые ответы или отсутствие реакции могут стать поводом отказаться от покупки.
Правоохранители рассказали, что не стоит соглашаться на дополнительные оплаты. В таком случае необходимо отменить заказ, пока в его статусе указано "ожидает отправки".
"При проблеме - открывайте спор: приложите фото, видео распаковки, скриншоты описания и чата. Чем больше доказательств - тем выше шанс на полный возврат", - сообщили в управлении.
В заключение в МВД отметили, что маркетплейсы стараются защищать покупателей, только если граждане проявляют бдительность. Стоит всегда проверять детали заказа, прежде чем оплачивать его.