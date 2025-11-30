Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия всегда в срок выплачивает взносы в ФАО ООН, заявили в организации - 30.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251130/oon-865064889.html
Россия всегда в срок выплачивает взносы в ФАО ООН, заявили в организации
Россия всегда в срок выплачивает взносы в ФАО ООН, заявили в организации - 30.11.2025, ПРАЙМ
Россия всегда в срок выплачивает взносы в ФАО ООН, заявили в организации
Россия всегда в срок выплачивает взносы в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО), заявил в интервью РИА Новости директор отделения ФАО... | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T10:22+0300
2025-11-30T10:22+0300
финансы
россия
рф
москва
оон
фао
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/44/837614482_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_ed0eaf1ad572d3f3f0c8b964d4f35fb3.jpg
МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. Россия всегда в срок выплачивает взносы в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО), заявил в интервью РИА Новости директор отделения ФАО ООН по связям с РФ Олег Кобяков. "Неплатежи или несвоевременные платежи взносов - хроническая болезнь системы ООН, и надо отдать должное российским партнерам: Москва всегда выплачивала в срок свои обязательные взносы, что позволяло нам планировать свой бюджет, поступление кассовой наличности и не допускать разрыва финансирования работы организации", - сказал Кобяков. Он рассказал, что взносы в организации системы ООН выплачиваются на основании шкалы, утвержденной Генассамблеей ООН. Этот взнос колеблется в зависимости от оценки параметров экономического развития конкретной страны. "В 2024-2025 годах ежегодный начисленный взнос России составлял чуть менее 10 миллионов долларов", - отметил Кобяков.
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/44/837614482_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_a63945888679d6ad65c3b43088b348cf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, рф, москва, оон, фао
Финансы, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, ООН, ФАО
10:22 30.11.2025
 
Россия всегда в срок выплачивает взносы в ФАО ООН, заявили в организации

Кобяков: Москва всегда выплачивала в срок свои обязательные взносы в ФАО ООН

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкФлаги России и ООН
Флаги России и ООН - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
Флаги России и ООН . Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. Россия всегда в срок выплачивает взносы в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО), заявил в интервью РИА Новости директор отделения ФАО ООН по связям с РФ Олег Кобяков.
"Неплатежи или несвоевременные платежи взносов - хроническая болезнь системы ООН, и надо отдать должное российским партнерам: Москва всегда выплачивала в срок свои обязательные взносы, что позволяло нам планировать свой бюджет, поступление кассовой наличности и не допускать разрыва финансирования работы организации", - сказал Кобяков.
Он рассказал, что взносы в организации системы ООН выплачиваются на основании шкалы, утвержденной Генассамблеей ООН. Этот взнос колеблется в зависимости от оценки параметров экономического развития конкретной страны.
"В 2024-2025 годах ежегодный начисленный взнос России составлял чуть менее 10 миллионов долларов", - отметил Кобяков.
 
ФинансыРОССИЯРФМОСКВАООНФАО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала