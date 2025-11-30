https://1prime.ru/20251130/oon-865064889.html
Россия всегда в срок выплачивает взносы в ФАО ООН, заявили в организации
2025-11-30T10:22+0300
2025-11-30T10:22+0300
2025-11-30T10:22+0300
МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. Россия всегда в срок выплачивает взносы в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО), заявил в интервью РИА Новости директор отделения ФАО ООН по связям с РФ Олег Кобяков. "Неплатежи или несвоевременные платежи взносов - хроническая болезнь системы ООН, и надо отдать должное российским партнерам: Москва всегда выплачивала в срок свои обязательные взносы, что позволяло нам планировать свой бюджет, поступление кассовой наличности и не допускать разрыва финансирования работы организации", - сказал Кобяков. Он рассказал, что взносы в организации системы ООН выплачиваются на основании шкалы, утвержденной Генассамблеей ООН. Этот взнос колеблется в зависимости от оценки параметров экономического развития конкретной страны. "В 2024-2025 годах ежегодный начисленный взнос России составлял чуть менее 10 миллионов долларов", - отметил Кобяков.
