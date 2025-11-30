https://1prime.ru/20251130/oon-865064889.html

Россия всегда в срок выплачивает взносы в ФАО ООН, заявили в организации

Россия всегда в срок выплачивает взносы в ФАО ООН, заявили в организации - 30.11.2025, ПРАЙМ

Россия всегда в срок выплачивает взносы в ФАО ООН, заявили в организации

Россия всегда в срок выплачивает взносы в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО), заявил в интервью РИА Новости директор отделения ФАО... | 30.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-30T10:22+0300

2025-11-30T10:22+0300

2025-11-30T10:22+0300

финансы

россия

рф

москва

оон

фао

https://cdnn.1prime.ru/img/83761/44/837614482_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_ed0eaf1ad572d3f3f0c8b964d4f35fb3.jpg

МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. Россия всегда в срок выплачивает взносы в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО), заявил в интервью РИА Новости директор отделения ФАО ООН по связям с РФ Олег Кобяков. "Неплатежи или несвоевременные платежи взносов - хроническая болезнь системы ООН, и надо отдать должное российским партнерам: Москва всегда выплачивала в срок свои обязательные взносы, что позволяло нам планировать свой бюджет, поступление кассовой наличности и не допускать разрыва финансирования работы организации", - сказал Кобяков. Он рассказал, что взносы в организации системы ООН выплачиваются на основании шкалы, утвержденной Генассамблеей ООН. Этот взнос колеблется в зависимости от оценки параметров экономического развития конкретной страны. "В 2024-2025 годах ежегодный начисленный взнос России составлял чуть менее 10 миллионов долларов", - отметил Кобяков.

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, москва, оон, фао