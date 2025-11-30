"Гранд Сервис Экспресс": пассажиры готовы платить за высокий сервис

https://1prime.ru/20251130/passazhiry-865060281.html

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Пассажиры в России готовы платить за высокий уровень сервиса и собственный комфорт на всем пути следования, большое заблуждение в том, что цена билета определяет спрос, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов. "Пассажиры готовы платить. Большое заблуждение, что на сегодняшний день цена билета определяет спрос… Людям нужен высокий сервис, людям нужен премиальный комфорт, вкусная еда и короткое время в пути. Вот эти моменты все определяют. Не цена", - считает топ-менеджер. Ганов привел тому пример, говоря о самом популярном поезде среди пассажиров - №28М "Таврия Экспресс", который следует по маршруту "Москва – Симферополь". Так, примерная стоимость поездки на таком поезде составляет около 6,5 тысячи рублей за проезд в купе, примерно 27 тысяч рублей за СВ и от 104 тысяч за место в люксе. Время в пути - 27 часов. "Гранд Сервис Экспресс" – единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поездами "Таврия"), а также создатель уникального проекта – поезда-отеля на колесах "Гранд Экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 1 декабря в 11.00 мск.

