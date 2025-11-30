https://1prime.ru/20251130/peskov-865066416.html

Киев тянет с переговорами и упускает дни, заявил Песков

Киев тянет с переговорами и упускает дни, заявил Песков - 30.11.2025, ПРАЙМ

Киев тянет с переговорами и упускает дни, заявил Песков

Каждый день, пока Украина тянет с переговорами, - это упущенный день для Владимира Зеленского и киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 30.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-30T13:47+0300

2025-11-30T13:47+0300

2025-11-30T13:47+0300

общество

россия

украина

рф

киев

дмитрий песков

владимир зеленский

"веди"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Каждый день, пока Украина тянет с переговорами, - это упущенный день для Владимира Зеленского и киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Пока Киев тянет с мирным урегулированием, их позиции ухудшаются и на фронтах, и во власти, сказал Песков тележурналисту "России 1"Павлу Зарубину, сообщается в Telegram-канале "Вести". "Однозначным является одно: каждый день для Зеленского и для киевского режима – это упущенный день", - сказал Песков.

украина

рф

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, украина, рф, киев, дмитрий песков, владимир зеленский, "веди"