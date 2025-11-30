https://1prime.ru/20251130/peskov-865066416.html
Киев тянет с переговорами и упускает дни, заявил Песков
Киев тянет с переговорами и упускает дни, заявил Песков
2025-11-30T13:47+0300
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Каждый день, пока Украина тянет с переговорами, - это упущенный день для Владимира Зеленского и киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Пока Киев тянет с мирным урегулированием, их позиции ухудшаются и на фронтах, и во власти, сказал Песков тележурналисту "России 1"Павлу Зарубину, сообщается в Telegram-канале "Вести". "Однозначным является одно: каждый день для Зеленского и для киевского режима – это упущенный день", - сказал Песков.
Киев тянет с переговорами и упускает дни, заявил Песков
