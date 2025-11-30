Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киев тянет с переговорами и упускает дни, заявил Песков - 30.11.2025
https://1prime.ru/20251130/peskov-865066416.html
Киев тянет с переговорами и упускает дни, заявил Песков
Киев тянет с переговорами и упускает дни, заявил Песков - 30.11.2025, ПРАЙМ
Киев тянет с переговорами и упускает дни, заявил Песков
Каждый день, пока Украина тянет с переговорами, - это упущенный день для Владимира Зеленского и киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T13:47+0300
2025-11-30T13:47+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Каждый день, пока Украина тянет с переговорами, - это упущенный день для Владимира Зеленского и киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Пока Киев тянет с мирным урегулированием, их позиции ухудшаются и на фронтах, и во власти, сказал Песков тележурналисту "России 1"Павлу Зарубину, сообщается в Telegram-канале "Вести". "Однозначным является одно: каждый день для Зеленского и для киевского режима – это упущенный день", - сказал Песков.
Киев тянет с переговорами и упускает дни, заявил Песков

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Каждый день, пока Украина тянет с переговорами, - это упущенный день для Владимира Зеленского и киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пока Киев тянет с мирным урегулированием, их позиции ухудшаются и на фронтах, и во власти, сказал Песков тележурналисту "России 1"Павлу Зарубину, сообщается в Telegram-канале "Вести".
"Однозначным является одно: каждый день для Зеленского и для киевского режима – это упущенный день", - сказал Песков.
 
Заголовок открываемого материала