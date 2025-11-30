https://1prime.ru/20251130/peskov-865066705.html

Позиции Зеленского ухудшаются каждый день, заявил Песков

Позиции Зеленского ухудшаются каждый день, заявил Песков - 30.11.2025, ПРАЙМ

Позиции Зеленского ухудшаются каждый день, заявил Песков

Каждый день позиции Владимира Зеленского ухудшаются и внутри Украины, и на фронте, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 30.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-30T13:50+0300

2025-11-30T13:50+0300

2025-11-30T13:50+0300

общество

россия

украина

владимир зеленский

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Каждый день позиции Владимира Зеленского ухудшаются и внутри Украины, и на фронте, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Однозначным является одно: каждый день для Зеленского и для киевского режима – это упущенный день. Каждый следующий день их позиции ухудшаются и внутри страны, и на фронтах", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков