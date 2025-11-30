https://1prime.ru/20251130/peskov-865066705.html
Позиции Зеленского ухудшаются каждый день, заявил Песков
Позиции Зеленского ухудшаются каждый день, заявил Песков - 30.11.2025, ПРАЙМ
Позиции Зеленского ухудшаются каждый день, заявил Песков
Каждый день позиции Владимира Зеленского ухудшаются и внутри Украины, и на фронте, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T13:50+0300
2025-11-30T13:50+0300
2025-11-30T13:50+0300
общество
россия
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Каждый день позиции Владимира Зеленского ухудшаются и внутри Украины, и на фронте, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Однозначным является одно: каждый день для Зеленского и для киевского режима – это упущенный день. Каждый следующий день их позиции ухудшаются и внутри страны, и на фронтах", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков
Общество , РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Позиции Зеленского ухудшаются каждый день, заявил Песков
Песков: каждый день позиции Зеленского ухудшаются внутри Украины и на фронтах