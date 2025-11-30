Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков: Путин эффективно реагирует на ускорение процессов международных дел - 30.11.2025
Песков: Путин эффективно реагирует на ускорение процессов международных дел
2025-11-30T13:53+0300
2025-11-30T13:53+0300
россия
мировая экономика
дмитрий песков
владимир путин
"веди"
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в условиях ускорившихся процессов в международных делах реагирует быстро и эффективно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Все очень сильно ускорилось, все процессы в межгосударственных делах тоже ускорились… Конечно, страны должны подстраивать свой график под это и тоже быть готовыми очень оперативно на все реагировать. Наш президент реагирует быстро, эффективно, таким образом, чтобы это все наилучшим образом отвечало интересам нашей страны", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментарий приводится в Telegram-канале "Вести".
россия, мировая экономика, дмитрий песков, владимир путин, "веди"
РОССИЯ, Мировая экономика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, "Веди"
13:53 30.11.2025
 
© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в условиях ускорившихся процессов в международных делах реагирует быстро и эффективно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Все очень сильно ускорилось, все процессы в межгосударственных делах тоже ускорились… Конечно, страны должны подстраивать свой график под это и тоже быть готовыми очень оперативно на все реагировать. Наш президент реагирует быстро, эффективно, таким образом, чтобы это все наилучшим образом отвечало интересам нашей страны", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментарий приводится в Telegram-канале "Вести".
 
