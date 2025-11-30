https://1prime.ru/20251130/peskov-865066901.html

Песков: Путин эффективно реагирует на ускорение процессов международных дел

Президент России Владимир Путин в условиях ускорившихся процессов в международных делах реагирует быстро и эффективно, заявил пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в условиях ускорившихся процессов в международных делах реагирует быстро и эффективно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Все очень сильно ускорилось, все процессы в межгосударственных делах тоже ускорились… Конечно, страны должны подстраивать свой график под это и тоже быть готовыми очень оперативно на все реагировать. Наш президент реагирует быстро, эффективно, таким образом, чтобы это все наилучшим образом отвечало интересам нашей страны", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментарий приводится в Telegram-канале "Вести".

