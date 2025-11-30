Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Западники, так или иначе, контролируют НАБУ и САП, заявил Песков - 30.11.2025
Западники, так или иначе, контролируют НАБУ и САП, заявил Песков
Западники, так или иначе, контролируют НАБУ и САП, заявил Песков - 30.11.2025, ПРАЙМ
Западники, так или иначе, контролируют НАБУ и САП, заявил Песков
Западники, так или иначе, контролируют Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (НАБУ и САП), заявил... | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T14:27+0300
2025-11-30T14:27+0300
мировая экономика
украина
рф
запад
дмитрий песков
владимир зеленский
набу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/13/858648245_0:137:3155:1911_1920x0_80_0_0_d26ff864883ab2c3568c5e486a1517b0.jpg
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Западники, так или иначе, контролируют Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (НАБУ и САП), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Владимир Зеленский не раз был вынужден менять свои решения под давлением Запада, напомнил Песков в беседе с тележурналистом "России 1" Павлом Зарубиным, сообщает "Смотрим". "У них свои взаимоотношения с западниками, которые, так или иначе, контролируют НАБУ и другую структуру (САП - ред.)", - сказал Песков.
украина
рф
запад
мировая экономика, украина, рф, запад, дмитрий песков, владимир зеленский, набу
Мировая экономика, УКРАИНА, РФ, ЗАПАД, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, НАБУ
14:27 30.11.2025
 
Западники, так или иначе, контролируют НАБУ и САП, заявил Песков

Песков: Зеленский не раз был вынужден менять свои решения под давлением Запада

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Западники, так или иначе, контролируют Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (НАБУ и САП), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Владимир Зеленский не раз был вынужден менять свои решения под давлением Запада, напомнил Песков в беседе с тележурналистом "России 1" Павлом Зарубиным, сообщает "Смотрим".
"У них свои взаимоотношения с западниками, которые, так или иначе, контролируют НАБУ и другую структуру (САП - ред.)", - сказал Песков.
 
Мировая экономикаУКРАИНАРФЗАПАДДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийНАБУ
 
 
Заголовок открываемого материала