https://1prime.ru/20251130/peskov-865067262.html

Западники, так или иначе, контролируют НАБУ и САП, заявил Песков

Западники, так или иначе, контролируют НАБУ и САП, заявил Песков - 30.11.2025, ПРАЙМ

Западники, так или иначе, контролируют НАБУ и САП, заявил Песков

Западники, так или иначе, контролируют Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (НАБУ и САП), заявил... | 30.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-30T14:27+0300

2025-11-30T14:27+0300

2025-11-30T14:27+0300

мировая экономика

украина

рф

запад

дмитрий песков

владимир зеленский

набу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/13/858648245_0:137:3155:1911_1920x0_80_0_0_d26ff864883ab2c3568c5e486a1517b0.jpg

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Западники, так или иначе, контролируют Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (НАБУ и САП), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Владимир Зеленский не раз был вынужден менять свои решения под давлением Запада, напомнил Песков в беседе с тележурналистом "России 1" Павлом Зарубиным, сообщает "Смотрим". "У них свои взаимоотношения с западниками, которые, так или иначе, контролируют НАБУ и другую структуру (САП - ред.)", - сказал Песков.

украина

рф

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, рф, запад, дмитрий песков, владимир зеленский, набу