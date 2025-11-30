https://1prime.ru/20251130/peskov-865067262.html
Западники, так или иначе, контролируют НАБУ и САП, заявил Песков
2025-11-30T14:27+0300
мировая экономика
украина
рф
запад
дмитрий песков
владимир зеленский
набу
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Западники, так или иначе, контролируют Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (НАБУ и САП), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Владимир Зеленский не раз был вынужден менять свои решения под давлением Запада, напомнил Песков в беседе с тележурналистом "России 1" Павлом Зарубиным, сообщает "Смотрим". "У них свои взаимоотношения с западниками, которые, так или иначе, контролируют НАБУ и другую структуру (САП - ред.)", - сказал Песков.
