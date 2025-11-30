Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский не справляется с кризисом на Украине, заявил Песков - 30.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251130/peskov-865067406.html
Зеленский не справляется с кризисом на Украине, заявил Песков
Зеленский не справляется с кризисом на Украине, заявил Песков - 30.11.2025, ПРАЙМ
Зеленский не справляется с кризисом на Украине, заявил Песков
Владимир Зеленский не справляется с кризисом на Украине из-за действий других игроков, а сейчас, когда есть тенденция к выходу на мирное урегулирование, их... | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T14:29+0300
2025-11-30T14:29+0300
общество
мировая экономика
украина
дмитрий песков
владимир зеленский
набу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не справляется с кризисом на Украине из-за действий других игроков, а сейчас, когда есть тенденция к выходу на мирное урегулирование, их очень много, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "У него было много-много ошибок политических, когда принимались законопроекты, потом откатывали обратно. У них свои взаимоотношения с западниками, которые так или иначе контролируют НАБУ и другую структуру. Конечно же, сейчас, когда идет тенденция к выходу на мирное урегулирование, там очень много игроков", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, говоря о политическом кризисе на Украине.
https://1prime.ru/20251130/peskov-865067262.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, украина, дмитрий песков, владимир зеленский, набу
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, НАБУ
14:29 30.11.2025
 
Зеленский не справляется с кризисом на Украине, заявил Песков

Песков: Зеленский не справляется с кризисом на Украине из-за действий других игроков

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не справляется с кризисом на Украине из-за действий других игроков, а сейчас, когда есть тенденция к выходу на мирное урегулирование, их очень много, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"У него было много-много ошибок политических, когда принимались законопроекты, потом откатывали обратно. У них свои взаимоотношения с западниками, которые так или иначе контролируют НАБУ и другую структуру. Конечно же, сейчас, когда идет тенденция к выходу на мирное урегулирование, там очень много игроков", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, говоря о политическом кризисе на Украине.
Дмитрий Песков
Западники, так или иначе, контролируют НАБУ и САП, заявил Песков
14:27
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийНАБУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала