Зеленский не справляется с кризисом на Украине, заявил Песков

30.11.2025

2025-11-30

общество

мировая экономика

украина

дмитрий песков

владимир зеленский

набу

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не справляется с кризисом на Украине из-за действий других игроков, а сейчас, когда есть тенденция к выходу на мирное урегулирование, их очень много, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "У него было много-много ошибок политических, когда принимались законопроекты, потом откатывали обратно. У них свои взаимоотношения с западниками, которые так или иначе контролируют НАБУ и другую структуру. Конечно же, сейчас, когда идет тенденция к выходу на мирное урегулирование, там очень много игроков", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, говоря о политическом кризисе на Украине.

украина

Новости

