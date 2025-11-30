https://1prime.ru/20251130/peskov-865067406.html
Зеленский не справляется с кризисом на Украине, заявил Песков
Зеленский не справляется с кризисом на Украине, заявил Песков - 30.11.2025, ПРАЙМ
Зеленский не справляется с кризисом на Украине, заявил Песков
Владимир Зеленский не справляется с кризисом на Украине из-за действий других игроков, а сейчас, когда есть тенденция к выходу на мирное урегулирование, их... | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T14:29+0300
2025-11-30T14:29+0300
2025-11-30T14:29+0300
общество
мировая экономика
украина
дмитрий песков
владимир зеленский
набу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Владимир Зеленский не справляется с кризисом на Украине из-за действий других игроков, а сейчас, когда есть тенденция к выходу на мирное урегулирование, их очень много, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "У него было много-много ошибок политических, когда принимались законопроекты, потом откатывали обратно. У них свои взаимоотношения с западниками, которые так или иначе контролируют НАБУ и другую структуру. Конечно же, сейчас, когда идет тенденция к выходу на мирное урегулирование, там очень много игроков", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, говоря о политическом кризисе на Украине.
https://1prime.ru/20251130/peskov-865067262.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, украина, дмитрий песков, владимир зеленский, набу
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, НАБУ
Зеленский не справляется с кризисом на Украине, заявил Песков
Песков: Зеленский не справляется с кризисом на Украине из-за действий других игроков