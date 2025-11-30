Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков подтвердил визит Уиткоффа в Россию
2025-11-30T14:47+0300
2025-11-30T15:39+0300
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф приедет в Россию в начале недели, до визита президента России Владимира Путина в Индию, подтвердил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. Ранее в Кремле сообщали, что Путин 4-5 декабря посетит с государственным визитом Индию. "Методом дедукции вы правильно угадали", - ответил Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину на вопрос о том, что Уиткофф может приехать в Россию в понедельник, вторник или среду, поскольку с четверга начнется госвизит Путина в Индию.
14:47 30.11.2025 (обновлено: 15:39 30.11.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф приедет в Россию в начале недели, до визита президента России Владимира Путина в Индию, подтвердил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
Ранее в Кремле сообщали, что Путин 4-5 декабря посетит с государственным визитом Индию.
"Методом дедукции вы правильно угадали", - ответил Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину на вопрос о том, что Уиткофф может приехать в Россию в понедельник, вторник или среду, поскольку с четверга начнется госвизит Путина в Индию.
 
