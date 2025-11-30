https://1prime.ru/20251130/peskov-865067682.html

Песков подтвердил визит Уиткоффа в Россию

Песков подтвердил визит Уиткоффа в Россию - 30.11.2025, ПРАЙМ

Песков подтвердил визит Уиткоффа в Россию

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф приедет в Россию в начале недели, до визита президента России Владимира Путина в Индию, подтвердил... | 30.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-30T14:47+0300

2025-11-30T14:47+0300

2025-11-30T15:39+0300

общество

россия

индия

сша

владимир путин

стив уиткофф

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/14/859722749_0:141:3005:1831_1920x0_80_0_0_7c116b4a70c4e0aab343351792fa88ce.jpg

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф приедет в Россию в начале недели, до визита президента России Владимира Путина в Индию, подтвердил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. Ранее в Кремле сообщали, что Путин 4-5 декабря посетит с государственным визитом Индию. "Методом дедукции вы правильно угадали", - ответил Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину на вопрос о том, что Уиткофф может приехать в Россию в понедельник, вторник или среду, поскольку с четверга начнется госвизит Путина в Индию.

индия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, индия, сша, владимир путин, стив уиткофф, дмитрий песков