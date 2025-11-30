https://1prime.ru/20251130/peskov-865067682.html
Песков подтвердил визит Уиткоффа в Россию
Песков подтвердил визит Уиткоффа в Россию - 30.11.2025, ПРАЙМ
Песков подтвердил визит Уиткоффа в Россию
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф приедет в Россию в начале недели, до визита президента России Владимира Путина в Индию, подтвердил... | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T14:47+0300
2025-11-30T14:47+0300
2025-11-30T15:39+0300
общество
россия
индия
сша
владимир путин
стив уиткофф
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/14/859722749_0:141:3005:1831_1920x0_80_0_0_7c116b4a70c4e0aab343351792fa88ce.jpg
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф приедет в Россию в начале недели, до визита президента России Владимира Путина в Индию, подтвердил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. Ранее в Кремле сообщали, что Путин 4-5 декабря посетит с государственным визитом Индию. "Методом дедукции вы правильно угадали", - ответил Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину на вопрос о том, что Уиткофф может приехать в Россию в понедельник, вторник или среду, поскольку с четверга начнется госвизит Путина в Индию.
индия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/14/859722749_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_cc83fcfd2262edd37cbc6f5dbca3015d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, индия, сша, владимир путин, стив уиткофф, дмитрий песков
Общество , РОССИЯ, ИНДИЯ, США, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков
Песков подтвердил визит Уиткоффа в Россию
Песков подтвердил, что Уиткофф приедет в Россию в начале недели