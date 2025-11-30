Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киевский режим трещит по швам, считает Песков - 30.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251130/peskov-865068116.html
Киевский режим трещит по швам, считает Песков
Киевский режим трещит по швам, считает Песков - 30.11.2025, ПРАЙМ
Киевский режим трещит по швам, считает Песков
Киевский режим трещит по швам на почве коррупции, которая развернулась вокруг выделенных американцами и европейцами денег, заявил пресс-секретарь президента... | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T14:56+0300
2025-11-30T14:56+0300
россия
общество
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859747330_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_74a5d18032d3d2cf4a0e17b0823bb50d.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 ноя - РИА Новости. Киевский режим трещит по швам на почве коррупции, которая развернулась вокруг выделенных американцами и европейцами денег, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Режим трещит по швам на почве коррупции вокруг денег, которые давали американцы и европейцы. Клубок такой, гремучая смесь. Всем есть над чем задуматься. Не думаю, что кто-то может спрогнозировать, что будет завтра в Киеве", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859747330_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_96a1504eee2eba98f5c12d2593055b99.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , дмитрий песков
РОССИЯ, Общество , Дмитрий Песков
14:56 30.11.2025
 
Киевский режим трещит по швам, считает Песков

Песков заявил, что киевский режим трещит по швам на почве коррупции

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 ноя - РИА Новости. Киевский режим трещит по швам на почве коррупции, которая развернулась вокруг выделенных американцами и европейцами денег, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Режим трещит по швам на почве коррупции вокруг денег, которые давали американцы и европейцы. Клубок такой, гремучая смесь. Всем есть над чем задуматься. Не думаю, что кто-то может спрогнозировать, что будет завтра в Киеве", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
 
РОССИЯОбществоДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала