https://1prime.ru/20251130/peskov-865068116.html

Киевский режим трещит по швам, считает Песков

Киевский режим трещит по швам, считает Песков - 30.11.2025, ПРАЙМ

Киевский режим трещит по швам, считает Песков

Киевский режим трещит по швам на почве коррупции, которая развернулась вокруг выделенных американцами и европейцами денег, заявил пресс-секретарь президента... | 30.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-30T14:56+0300

2025-11-30T14:56+0300

2025-11-30T14:56+0300

россия

общество

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859747330_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_74a5d18032d3d2cf4a0e17b0823bb50d.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 ноя - РИА Новости. Киевский режим трещит по швам на почве коррупции, которая развернулась вокруг выделенных американцами и европейцами денег, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Режим трещит по швам на почве коррупции вокруг денег, которые давали американцы и европейцы. Клубок такой, гремучая смесь. Всем есть над чем задуматься. Не думаю, что кто-то может спрогнозировать, что будет завтра в Киеве", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , дмитрий песков