Киевский режим трещит по швам, считает Песков

2025-11-30T14:56+0300
2025-11-30T14:56+0300
2025-11-30T14:56+0300
П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 ноя - РИА Новости. Киевский режим трещит по швам на почве коррупции, которая развернулась вокруг выделенных американцами и европейцами денег, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Режим трещит по швам на почве коррупции вокруг денег, которые давали американцы и европейцы. Клубок такой, гремучая смесь. Всем есть над чем задуматься. Не думаю, что кто-то может спрогнозировать, что будет завтра в Киеве", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
