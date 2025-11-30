https://1prime.ru/20251130/peskov-865068481.html
Песков: спрогнозировать будущую ситуацию из-за скандала в Киеве нельзя
Песков: спрогнозировать будущую ситуацию из-за скандала в Киеве нельзя - 30.11.2025, ПРАЙМ
Песков: спрогнозировать будущую ситуацию из-за скандала в Киеве нельзя
Спрогнозировать будущую ситуацию в Киеве из-за коррупционного скандала нельзя, в Европе и США на этом фоне сейчас больше вопросов, чем ответов, заявил... | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T14:55+0300
2025-11-30T14:55+0300
2025-11-30T15:09+0300
мировая экономика
россия
европа
киев
сша
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1e/865068328_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_7d9752ff104d759efb303e36fcfe7258.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 ноя - РИА Новости. Спрогнозировать будущую ситуацию в Киеве из-за коррупционного скандала нельзя, в Европе и США на этом фоне сейчас больше вопросов, чем ответов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я думаю, что сейчас в целом и в Европе, и в Америке вопросов больше, чем ответов в связи с тем беспрецедентным политическим кризисом, который разразился сейчас в Киеве", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, что будет дальше с киевским режимом.Кроме того, Пескова спросили, является ли сигналом с Запада то, что антикоррупционное бюро, занимающееся расследованием на Украине, курируется западными странами."Это, наверное, удел политологов гадать, что это – сигналы или не сигналы. Но то, что что-то происходит, это очевидно", - ответил Песков.
европа
киев
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1e/865068328_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_295f79ad38e43ed145e9b930344f9aee.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, европа, киев, сша, дмитрий песков
Мировая экономика, РОССИЯ, ЕВРОПА, Киев, США, Дмитрий Песков
Песков: спрогнозировать будущую ситуацию из-за скандала в Киеве нельзя
Песков: в Европе и США из-за коррупционного скандала в Киеве больше вопросов, чем ответов