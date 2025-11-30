https://1prime.ru/20251130/peskov-865068481.html

Песков: спрогнозировать будущую ситуацию из-за скандала в Киеве нельзя

30.11.2025

П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 ноя - РИА Новости. Спрогнозировать будущую ситуацию в Киеве из-за коррупционного скандала нельзя, в Европе и США на этом фоне сейчас больше вопросов, чем ответов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я думаю, что сейчас в целом и в Европе, и в Америке вопросов больше, чем ответов в связи с тем беспрецедентным политическим кризисом, который разразился сейчас в Киеве", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, что будет дальше с киевским режимом.Кроме того, Пескова спросили, является ли сигналом с Запада то, что антикоррупционное бюро, занимающееся расследованием на Украине, курируется западными странами."Это, наверное, удел политологов гадать, что это – сигналы или не сигналы. Но то, что что-то происходит, это очевидно", - ответил Песков.

