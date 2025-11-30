https://1prime.ru/20251130/pokupki-864887150.html

Разумный шопинг: как отличить нужную покупку от импульсивной

МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. Как отличить разумную покупку от импульсивной и стоит ли окончательно искоренить спонтанные траты, агентству "Прайм" рассказала Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".По ее словам, на импульсивные приобретения нас толкают не только эмоции (желание избавиться от стресса, испытать приятные впечатления), но и маркетинговые уловки (реклама, особая выкладка товаров, программы лояльности, распродажи и многое другое). "Если существенные траты контролировать легче, то мелкие, но регулярные "пожиратели бюджета" сложно обнаружить без системного ведения личного/семейного бюджета и финансового планирования", - отметила она.Прежде чем обозначить способы, помогающие отличить настоящую потребность от эмоционального приобретения, необходимо:Казалось бы, самый простой способ избавиться от спонтанных трат- это планировать расходы, составлять перечень необходимых покупок перед онлайн-заказом или походом в магазин. В реальной жизни следовать этому правилу получается не всегда. Чтобы понять, является ли покупка необходимой, нужно:Особое внимание нужно уделять при оплате заемными средствами - готовы ли вы купить эту вещь с переплатой?"Чрезмерные ограничения могут стать причиной срывов, ведущих к серьезному расточительству. Лучше осознанно заложить в бюджет небольшую сумму на приятные "глупости", чем испытывать шок от объема импульсивных приобретений. И главное - планировать личные финансы", - заключила Дайнеко.

бизнес, ольга дайнеко, минфин, онлайн-покупки, финансовая грамотность