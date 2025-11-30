https://1prime.ru/20251130/pokupki-864887150.html
Разумный шопинг: как отличить нужную покупку от импульсивной
Разумный шопинг: как отличить нужную покупку от импульсивной
МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. Как отличить разумную покупку от импульсивной и стоит ли окончательно искоренить спонтанные траты, агентству "Прайм" рассказала Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".По ее словам, на импульсивные приобретения нас толкают не только эмоции (желание избавиться от стресса, испытать приятные впечатления), но и маркетинговые уловки (реклама, особая выкладка товаров, программы лояльности, распродажи и многое другое). "Если существенные траты контролировать легче, то мелкие, но регулярные "пожиратели бюджета" сложно обнаружить без системного ведения личного/семейного бюджета и финансового планирования", - отметила она.Прежде чем обозначить способы, помогающие отличить настоящую потребность от эмоционального приобретения, необходимо:
Новости
ru-RU
Разумный шопинг: как отличить нужную покупку от импульсивной
МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. Как отличить разумную покупку от импульсивной и стоит ли окончательно искоренить спонтанные траты, агентству "Прайм" рассказала Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".
По ее словам, на импульсивные приобретения нас толкают не только эмоции (желание избавиться от стресса, испытать приятные впечатления), но и маркетинговые уловки (реклама, особая выкладка товаров, программы лояльности, распродажи и многое другое).
"Если существенные траты контролировать легче, то мелкие, но регулярные "пожиратели бюджета" сложно обнаружить без системного ведения личного/семейного бюджета и финансового планирования", - отметила она.
Прежде чем обозначить способы, помогающие отличить настоящую потребность от эмоционального приобретения, необходимо:
- выяснить куда утекают деньги: учет расходов и анализ трат за предыдущие пару месяцев в этом поможет;
- проанализировать обстоятельства, при которых совершаются ненужные покупки. Например, это может быть желание вознаградить/порадовать себя или способ отвлечься от проблем, иллюзия экономии (распродажи, акции), отсутствие планирования своих расходов и другие факторы. Знание своих "болевых точек" и масштаб ежемесячного финансового ущерба будет полезен в исправлении ошибок в финансовом поведении.
Казалось бы, самый простой способ избавиться от спонтанных трат- это планировать расходы, составлять перечень необходимых покупок перед онлайн-заказом или походом в магазин. В реальной жизни следовать этому правилу получается не всегда. Чтобы понять, является ли покупка необходимой, нужно:
Россиянам рассказали, как сделать онлайн-шопинг более безопасным
- взять паузу и задать себе вопрос о том, действительно ли эта вещь необходима не только сейчас, но и дальше? В ряде случаев достаточно нескольких минут, чтобы понять ненужность покупки, в других - притормозить с решением лучше минимум на сутки;
- проанализировать, не будет ли приобретение негативно отражаться на обязательных расходах, необходимо ли приобретать это сейчас или можно запланировать покупку;
- не торопиться с выбором без изучения других предложений - акционный ценник вовсе не гарантирует выгодность приобретения, а некоторые характеристики товара, влияющие на его стоимость, вам не нужны и переплачивать не стоит;
Особое внимание нужно уделять при оплате заемными средствами - готовы ли вы купить эту вещь с переплатой?
"Чрезмерные ограничения могут стать причиной срывов, ведущих к серьезному расточительству. Лучше осознанно заложить в бюджет небольшую сумму на приятные "глупости", чем испытывать шок от объема импульсивных приобретений. И главное - планировать личные финансы", - заключила Дайнеко.