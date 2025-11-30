https://1prime.ru/20251130/putin-865067842.html
Путин примет участие в форуме ВТБ
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовёт", а также пообщается с победителями номинации "Волонтер | 30.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовёт", а также пообщается с победителями номинации "Волонтер года" в рамках премии "Мы вместе", сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". "На столь насыщенной неделе президент еще должен успеть выступить на форуме ВТБ "Россия зовёт", пообщаться с победителями номинации "Волонтер года", - сообщили в программе.
