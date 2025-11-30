Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решетников рассказал об ожидаемом росте турпотока из арабских стран - 30.11.2025, ПРАЙМ
Решетников рассказал об ожидаемом росте турпотока из арабских стран
Решетников рассказал об ожидаемом росте турпотока из арабских стран - 30.11.2025, ПРАЙМ
Решетников рассказал об ожидаемом росте турпотока из арабских стран
Турпоток из арабских стран в Россию в текущем году вырастет более чем на 20%, до 370 тысяч человек, сообщил журналистам министр экономического развития Максим... | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T15:42+0300
2025-11-30T15:42+0300
туризм
бизнес
катар
персидский залив
максим решетников
ДОХА, 30 ноя - ПРАЙМ. Турпоток из арабских стран в Россию в текущем году вырастет более чем на 20%, до 370 тысяч человек, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников по итогам визита в Катар. "Отдельная точка взаимодействия для нас это, конечно, туризм. В целом из арабских стран мы планируем увеличить поток туристов с 300 тысяч по итогам 2024 года до практически на 1,5 миллиона человек к 2030 году. В этом году мы видим, наша оценка, примерно плюс 20%, даже чуть больше, должны выйти на 370 тысяч", - сказал Решетников. Он отметил, что для этого активно развивается авиасообщение, упрощаются визовые вопросы. "Здесь (в Катаре - ред.) безвиз работает, он еще в 2020 году был введен, но реально заработал с отменой всех пандемийных ограничений. Стоит большая задача по налаживанию вопросов платежей, что крайне важно для российских туристов здесь и для туристов из стран залива в РФ", - отметил министр. Он также подчеркнул, что туристы из стран Персидского залива почувствовали вкус к путешествиям в Россию и оценили, что "это безопасно, дружелюбно, очень вкусно, и в общем и целом недорого".
туризм, бизнес, катар, персидский залив, максим решетников
Туризм, Бизнес, КАТАР, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Максим Решетников
15:42 30.11.2025
 
Решетников рассказал об ожидаемом росте турпотока из арабских стран

Решетников: туристический поток из арабских стран в Россию вырастет более чем на 20%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
ДОХА, 30 ноя - ПРАЙМ. Турпоток из арабских стран в Россию в текущем году вырастет более чем на 20%, до 370 тысяч человек, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников по итогам визита в Катар.
"Отдельная точка взаимодействия для нас это, конечно, туризм. В целом из арабских стран мы планируем увеличить поток туристов с 300 тысяч по итогам 2024 года до практически на 1,5 миллиона человек к 2030 году. В этом году мы видим, наша оценка, примерно плюс 20%, даже чуть больше, должны выйти на 370 тысяч", - сказал Решетников.
Он отметил, что для этого активно развивается авиасообщение, упрощаются визовые вопросы. "Здесь (в Катаре - ред.) безвиз работает, он еще в 2020 году был введен, но реально заработал с отменой всех пандемийных ограничений. Стоит большая задача по налаживанию вопросов платежей, что крайне важно для российских туристов здесь и для туристов из стран залива в РФ", - отметил министр.
Он также подчеркнул, что туристы из стран Персидского залива почувствовали вкус к путешествиям в Россию и оценили, что "это безопасно, дружелюбно, очень вкусно, и в общем и целом недорого".
 
ТуризмБизнесКАТАРПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВМаксим Решетников
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
