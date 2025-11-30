https://1prime.ru/20251130/reshetnikov-865069752.html

Решетников рассказал об ожидаемом росте турпотока из арабских стран

2025-11-30T15:42+0300

туризм

бизнес

катар

персидский залив

максим решетников

ДОХА, 30 ноя - ПРАЙМ. Турпоток из арабских стран в Россию в текущем году вырастет более чем на 20%, до 370 тысяч человек, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников по итогам визита в Катар. "Отдельная точка взаимодействия для нас это, конечно, туризм. В целом из арабских стран мы планируем увеличить поток туристов с 300 тысяч по итогам 2024 года до практически на 1,5 миллиона человек к 2030 году. В этом году мы видим, наша оценка, примерно плюс 20%, даже чуть больше, должны выйти на 370 тысяч", - сказал Решетников. Он отметил, что для этого активно развивается авиасообщение, упрощаются визовые вопросы. "Здесь (в Катаре - ред.) безвиз работает, он еще в 2020 году был введен, но реально заработал с отменой всех пандемийных ограничений. Стоит большая задача по налаживанию вопросов платежей, что крайне важно для российских туристов здесь и для туристов из стран залива в РФ", - отметил министр. Он также подчеркнул, что туристы из стран Персидского залива почувствовали вкус к путешествиям в Россию и оценили, что "это безопасно, дружелюбно, очень вкусно, и в общем и целом недорого".

катар

персидский залив

2025

