Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Депутат рассказала о новой отметке в паспорте - 30.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251130/rossijanin-865059793.html
Депутат рассказала о новой отметке в паспорте
Депутат рассказала о новой отметке в паспорте - 30.11.2025, ПРАЙМ
Депутат рассказала о новой отметке в паспорте
Каждый гражданин России имеет право бесплатно поставить отметку о присвоенном идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) в паспорте, рассказала РИА... | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T02:30+0300
2025-11-30T02:38+0300
россия
общество
финансы
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865059793.jpg?1764459487
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Каждый гражданин России имеет право бесплатно поставить отметку о присвоенном идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) в паспорте, рассказала РИА Новости депутат Госдумы Юлия Дрожжина. "Каждый гражданин России имеет право по своему желанию внести отметку о присвоенном идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) в паспорт. Такая возможность предусмотрена постановлением правительства РФ № 32 от 22 января 2002 года", - заявила РИА Новости Дрожжина. По словам парламентария, поставить такую отметку можно в любом налоговом органе, который обслуживает физических лиц. Она добавила, что основанием для проставления штампа служат сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН), также при желании гражданин может предъявить свидетельство или уведомление о присвоении ИНН, но это не обязательное условие, так как данные в любом случае проверяются налоговым органом. "Отметка об ИНН в паспорте не заменяет само свидетельство, однако она действительно может упростить ряд процедур: оформление гражданско-правовых договоров, сделки с недвижимостью, подтверждение сведений о доходах (в том числе при назначении пенсии), а также проверку данных при подаче документов", - подчеркнула депутат. Дрожжина уточнила, что внесение ИНН в паспорт - добровольное решение гражданина. "Это дополнительный инструмент, который дает возможность быстрее подтверждать личные данные в ситуациях, где это требуется", - заключила она.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , финансы, рф, госдума
РОССИЯ, Общество , Финансы, РФ, Госдума
02:30 30.11.2025 (обновлено: 02:38 30.11.2025)
 
Депутат рассказала о новой отметке в паспорте

Депутат Дрожжина: каждый россиянин может бесплатно поставить отметку об ИНН в паспорте

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Каждый гражданин России имеет право бесплатно поставить отметку о присвоенном идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) в паспорте, рассказала РИА Новости депутат Госдумы Юлия Дрожжина.
"Каждый гражданин России имеет право по своему желанию внести отметку о присвоенном идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) в паспорт. Такая возможность предусмотрена постановлением правительства РФ № 32 от 22 января 2002 года", - заявила РИА Новости Дрожжина.
По словам парламентария, поставить такую отметку можно в любом налоговом органе, который обслуживает физических лиц. Она добавила, что основанием для проставления штампа служат сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН), также при желании гражданин может предъявить свидетельство или уведомление о присвоении ИНН, но это не обязательное условие, так как данные в любом случае проверяются налоговым органом.
"Отметка об ИНН в паспорте не заменяет само свидетельство, однако она действительно может упростить ряд процедур: оформление гражданско-правовых договоров, сделки с недвижимостью, подтверждение сведений о доходах (в том числе при назначении пенсии), а также проверку данных при подаче документов", - подчеркнула депутат.
Дрожжина уточнила, что внесение ИНН в паспорт - добровольное решение гражданина.
"Это дополнительный инструмент, который дает возможность быстрее подтверждать личные данные в ситуациях, где это требуется", - заключила она.
 
РОССИЯОбществоФинансыРФГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала