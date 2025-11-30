Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили о новой причине паники в ВСУ - 30.11.2025
https://1prime.ru/20251130/rossiya-865065851.html
СМИ сообщили о новой причине паники в ВСУ
СМИ сообщили о новой причине паники в ВСУ
россия
украина
андрей белоусов
владимир путин
the wall street journal
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Военнослужащие Украины с обеспокоенностью следят за усилением российских атак на киевские линии снабжения с использованием дронов, сообщило издание The Wall Street Journal."По словам украинских бойцов на передовой и аналитиков, изучающих конфликт, растущая мощь России в нанесении ударов по украинским линиям снабжения с помощью беспилотников является самым важным изменением в конфликте в 2025 году — более существенным, чем постепенное занятие территорий российскими войсками", — говорится в материале.В издании отметили, что по количеству беспилотников Россия превосходит украинские войска на значимых участках фронта. "Эта тенденция не предвещает ничего хорошего для способности Украины удержать позиции в 2026 году, если ее силы не найдут ответ на возросшие возможности России", — сообщается в публикации.Газета также дала положительную оценку российскому подразделению "Рубикон". "Российские военные навыки в нанесении ударов на средней дистанции превзошли украинские. Они блокируют объекты на расстоянии от 40 до 70 километров от линии фронта. Раньше для достижения таких целей требовались пилотируемые самолеты", — высказался Джордж Баррос, аналитик вашингтонского Института изучения войны.Заместитель начальника беспилотных войск Сергей Иштуганов объявил о создании Войск беспилотных систем 12 ноября. Министр обороны Андрей Белоусов предложил основать этот род войск после поручения президента Владимира Путина, сделанного в конце прошлого года. Глава Минобороны подчеркнул необходимость сосредоточиться на улучшении характеристик дронов, включая увеличение дальности применения, автономность и защиту от помех.
украина
россия, украина, андрей белоусов, владимир путин, the wall street journal
РОССИЯ, УКРАИНА, Андрей Белоусов, Владимир Путин, The Wall Street Journal
12:04 30.11.2025
 
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Военнослужащие Украины с обеспокоенностью следят за усилением российских атак на киевские линии снабжения с использованием дронов, сообщило издание The Wall Street Journal.
"По словам украинских бойцов на передовой и аналитиков, изучающих конфликт, растущая мощь России в нанесении ударов по украинским линиям снабжения с помощью беспилотников является самым важным изменением в конфликте в 2025 году — более существенным, чем постепенное занятие территорий российскими войсками", — говорится в материале.
В издании отметили, что по количеству беспилотников Россия превосходит украинские войска на значимых участках фронта.
"Эта тенденция не предвещает ничего хорошего для способности Украины удержать позиции в 2026 году, если ее силы не найдут ответ на возросшие возможности России", — сообщается в публикации.
Газета также дала положительную оценку российскому подразделению "Рубикон".
"Российские военные навыки в нанесении ударов на средней дистанции превзошли украинские. Они блокируют объекты на расстоянии от 40 до 70 километров от линии фронта. Раньше для достижения таких целей требовались пилотируемые самолеты", — высказался Джордж Баррос, аналитик вашингтонского Института изучения войны.
Заместитель начальника беспилотных войск Сергей Иштуганов объявил о создании Войск беспилотных систем 12 ноября.
Министр обороны Андрей Белоусов предложил основать этот род войск после поручения президента Владимира Путина, сделанного в конце прошлого года. Глава Минобороны подчеркнул необходимость сосредоточиться на улучшении характеристик дронов, включая увеличение дальности применения, автономность и защиту от помех.
РОССИЯ УКРАИНА Андрей Белоусов Владимир Путин The Wall Street Journal
 
 
Заголовок открываемого материала