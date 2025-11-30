https://1prime.ru/20251130/rossiya-865075260.html

Пушилин заявил об улучшении позиций ВС России на Добропольском выступе

МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций Вооруженных сил РФ в районе населенного пункта Шахово на Добропольском выступе. "Добропольский выступ, здесь тоже для нас важное улучшение в районе Октябрьского, он же населенный пункт Шахово, а также в направлении Нового Шахово", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале. Также Пушилин сообщил об успехах ВС РФ на участке Котлино-Удачное.

