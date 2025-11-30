Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пушилин заявил об улучшении позиций ВС России на Добропольском выступе - 30.11.2025
Пушилин заявил об улучшении позиций ВС России на Добропольском выступе
Пушилин заявил об улучшении позиций ВС России на Добропольском выступе - 30.11.2025, ПРАЙМ
Пушилин заявил об улучшении позиций ВС России на Добропольском выступе
Глава ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций Вооруженных сил РФ в районе населенного пункта Шахово на Добропольском выступе. | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T21:12+0300
2025-11-30T21:12+0300
россия
общество
рф
денис пушилин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1e/865075105_0:87:2000:1212_1920x0_80_0_0_ffbe8d454784979e5e14ca6e0e66e298.jpg
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций Вооруженных сил РФ в районе населенного пункта Шахово на Добропольском выступе. "Добропольский выступ, здесь тоже для нас важное улучшение в районе Октябрьского, он же населенный пункт Шахово, а также в направлении Нового Шахово", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале. Также Пушилин сообщил об успехах ВС РФ на участке Котлино-Удачное.
рф
россия, общество, рф, денис пушилин
РОССИЯ, Общество, РФ, Денис Пушилин
21:12 30.11.2025
 
Пушилин заявил об улучшении позиций ВС России на Добропольском выступе

Пушилин заявил об улучшении позиций ВС России в районе Шахово

© РИА Новости . Сергей БатуринВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Батурин
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций Вооруженных сил РФ в районе населенного пункта Шахово на Добропольском выступе.
"Добропольский выступ, здесь тоже для нас важное улучшение в районе Октябрьского, он же населенный пункт Шахово, а также в направлении Нового Шахово", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.
Также Пушилин сообщил об успехах ВС РФ на участке Котлино-Удачное.
РОССИЯ Общество РФ Денис Пушилин
 
 
