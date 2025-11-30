https://1prime.ru/20251130/rossiya-865075260.html
Пушилин заявил об улучшении позиций ВС России на Добропольском выступе
Пушилин заявил об улучшении позиций ВС России на Добропольском выступе - 30.11.2025, ПРАЙМ
Пушилин заявил об улучшении позиций ВС России на Добропольском выступе
Глава ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций Вооруженных сил РФ в районе населенного пункта Шахово на Добропольском выступе. | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T21:12+0300
2025-11-30T21:12+0300
2025-11-30T21:12+0300
россия
общество
рф
денис пушилин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1e/865075105_0:87:2000:1212_1920x0_80_0_0_ffbe8d454784979e5e14ca6e0e66e298.jpg
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций Вооруженных сил РФ в районе населенного пункта Шахово на Добропольском выступе. "Добропольский выступ, здесь тоже для нас важное улучшение в районе Октябрьского, он же населенный пункт Шахово, а также в направлении Нового Шахово", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале. Также Пушилин сообщил об успехах ВС РФ на участке Котлино-Удачное.
https://1prime.ru/20251129/minoborony-865047348.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1e/865075105_134:0:1866:1299_1920x0_80_0_0_590dc69038769309a312730318254245.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, денис пушилин
РОССИЯ, Общество , РФ, Денис Пушилин
Пушилин заявил об улучшении позиций ВС России на Добропольском выступе
Пушилин заявил об улучшении позиций ВС России в районе Шахово