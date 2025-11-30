https://1prime.ru/20251130/rossiya-865076736.html

В Дагестане неизвестный напал на полицейских

МАХАЧКАЛА, 30 ноя - ПРАЙМ. Неизвестный с ножом напал на полицейских в Дагестане, в ответ применено огнестрельное оружие, нападавший был смертельно ранен, сообщили в пресс-службе МВД региона. Инцидент произошел в воскресенье около 21.00 мск. "Неизвестный, вооруженный ножом, совершил нападение на сотрудников полиции, несущих службу на контрольно-пропускном пункте "Джемикентский" в Дербентском районе… В соответствии с федеральным законом "О полиции" было применено огнестрельное автоматическое оружие. Нападавший с ножом получил смертельные ранения", – говорится в сообщении. Среди сотрудников пострадавших нет, добавили в МВД.

