В Дагестане неизвестный напал на полицейских - 30.11.2025
В Дагестане неизвестный напал на полицейских
В Дагестане неизвестный напал на полицейских - 30.11.2025, ПРАЙМ
В Дагестане неизвестный напал на полицейских
Неизвестный с ножом напал на полицейских в Дагестане, в ответ применено огнестрельное оружие, нападавший был смертельно ранен, сообщили в пресс-службе МВД... | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T22:22+0300
2025-11-30T22:22+0300
общество
россия
дагестан
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/17/864838876_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_3ad63e34724092fbc64657adcee9f731.jpg
МАХАЧКАЛА, 30 ноя - ПРАЙМ. Неизвестный с ножом напал на полицейских в Дагестане, в ответ применено огнестрельное оружие, нападавший был смертельно ранен, сообщили в пресс-службе МВД региона. Инцидент произошел в воскресенье около 21.00 мск. "Неизвестный, вооруженный ножом, совершил нападение на сотрудников полиции, несущих службу на контрольно-пропускном пункте "Джемикентский" в Дербентском районе… В соответствии с федеральным законом "О полиции" было применено огнестрельное автоматическое оружие. Нападавший с ножом получил смертельные ранения", – говорится в сообщении. Среди сотрудников пострадавших нет, добавили в МВД.
дагестан
общество , россия, дагестан, мвд
Общество , РОССИЯ, Дагестан, МВД
22:22 30.11.2025
 
В Дагестане неизвестный напал на полицейских

В Дагестане неизвестный с ножом напал на полицейских

МАХАЧКАЛА, 30 ноя - ПРАЙМ. Неизвестный с ножом напал на полицейских в Дагестане, в ответ применено огнестрельное оружие, нападавший был смертельно ранен, сообщили в пресс-службе МВД региона.
Инцидент произошел в воскресенье около 21.00 мск.
"Неизвестный, вооруженный ножом, совершил нападение на сотрудников полиции, несущих службу на контрольно-пропускном пункте "Джемикентский" в Дербентском районе… В соответствии с федеральным законом "О полиции" было применено огнестрельное автоматическое оружие. Нападавший с ножом получил смертельные ранения", – говорится в сообщении.
Среди сотрудников пострадавших нет, добавили в МВД.
ОбществоРОССИЯДагестанМВД
 
 
