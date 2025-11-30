https://1prime.ru/20251130/rossiya-865076736.html
В Дагестане неизвестный напал на полицейских
В Дагестане неизвестный напал на полицейских - 30.11.2025, ПРАЙМ
В Дагестане неизвестный напал на полицейских
Неизвестный с ножом напал на полицейских в Дагестане, в ответ применено огнестрельное оружие, нападавший был смертельно ранен, сообщили в пресс-службе МВД... | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T22:22+0300
2025-11-30T22:22+0300
2025-11-30T22:22+0300
общество
россия
дагестан
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/17/864838876_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_3ad63e34724092fbc64657adcee9f731.jpg
МАХАЧКАЛА, 30 ноя - ПРАЙМ. Неизвестный с ножом напал на полицейских в Дагестане, в ответ применено огнестрельное оружие, нападавший был смертельно ранен, сообщили в пресс-службе МВД региона. Инцидент произошел в воскресенье около 21.00 мск. "Неизвестный, вооруженный ножом, совершил нападение на сотрудников полиции, несущих службу на контрольно-пропускном пункте "Джемикентский" в Дербентском районе… В соответствии с федеральным законом "О полиции" было применено огнестрельное автоматическое оружие. Нападавший с ножом получил смертельные ранения", – говорится в сообщении. Среди сотрудников пострадавших нет, добавили в МВД.
https://1prime.ru/20250514/bank-857550387.html
дагестан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/17/864838876_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_e60c563eca7f6478f16cb2eb7a062396.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, дагестан, мвд
Общество , РОССИЯ, Дагестан, МВД
В Дагестане неизвестный напал на полицейских
В Дагестане неизвестный с ножом напал на полицейских
МАХАЧКАЛА, 30 ноя - ПРАЙМ. Неизвестный с ножом напал на полицейских в Дагестане, в ответ применено огнестрельное оружие, нападавший был смертельно ранен, сообщили в пресс-службе МВД региона.
Инцидент произошел в воскресенье около 21.00 мск.
"Неизвестный, вооруженный ножом, совершил нападение на сотрудников полиции, несущих службу на контрольно-пропускном пункте "Джемикентский" в Дербентском районе… В соответствии с федеральным законом "О полиции" было применено огнестрельное автоматическое оружие. Нападавший с ножом получил смертельные ранения", – говорится в сообщении.
Среди сотрудников пострадавших нет, добавили в МВД
.
В Подмосковье задержали мужчину, напавшего на офис банка 12 лет назад